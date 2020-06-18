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Qiwi продает Совкомбанку проект карт рассрочки "Совесть"
Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:15
россия
qiwi, ltd.
совкомбанк
экономика
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россия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, qiwi, ltd., совкомбанк, экономика

Qiwi продает Совкомбанку проект карт рассрочки "Совесть"

00:15 18.06.2020
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© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Платежный сервис Qiwi продает Совкомбанку портфель карт "Совесть" чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей, убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей, говорится в совместном пресс-релизе сторон.
"Компания Qiwi plc объявила сегодня о заключении соглашения о продаже проекта потребительского кредитования "Совесть" ПАО "Совкомбанк". В рамках сделки компания намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой балансовой стоимостью около 9 миллиардов рублей и чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6,5 миллиарда рублей", - говорится в релизе.
В дальнейшем Qiwi планирует передать покупателю практически все активы, включая соответствующие бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта "Совесть" и компенсировать Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями. Окончательная стоимость передаваемых прав требований и полученных компанией денежных возмещений подлежит оценке, которая должна состояться примерно через месяц. В этот момент, как ожидается, также произойдет закрытие сделки.
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"Мы ожидаем, что общий скорректированный чистый убыток по сегменту потребительских финансовых сервисов за полный 2020 год не превысит 2 миллиардов рублей, что соответствует ожиданиям компании. Кроме того, в результате продажи бизнеса мы понесем убытки от списания активов. Мы ожидаем, что убыток по результатам сделки не превысит 1,5 миллиарда рублей. Данный убыток не окажет влияния на скорректированную чистую прибыль группы, так как будет учтен в виде корректировки в силу единоразовой природы сделки", - уточнили в Qiwi.
Проанализировав возможности развития проекта "Совесть", включая необходимые финансовые вложения для создания полноценного банковского предложения, Qiwi пришла к выводу, что такая стратегия повлечет за собой значительные инвестиции, увеличит кредитные риски, а также поставит компанию в ситуацию острой конкуренции с другими участниками рынка, отметил глава группы Qiwi Борис Ким.
В результате сделки партнеры карты "Совесть" получат возможность продавать товары в рассрочку 5 миллионам держателей карт "Халва", партнеры "Халвы" получат более 1 миллиона дополнительных клиентов – держателей карт "Совесть", а банковский рынок в целом получит более конкурентную среду на рынке потребительского кредитования и кредитных карт, считает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
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РоссияQiwi, Ltd.СовкомбанкЭкономика
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