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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200618/1573089905.html
Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре
На Урале разгораются страсти вокруг Среднеуральской обители. Ее, по сообщениям СМИ, "захватил" скандально известный схиигумен Сергий (Романов), который ранее... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:51
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Что происходит в "захваченном" скандальным схиигуменом Сергием монастыре

08:00 18.06.2020 (обновлено: 14:51 18.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. На Урале разгораются страсти вокруг Среднеуральской обители. Ее, по сообщениям СМИ, "захватил" скандально известный схиигумен Сергий (Романов), который ранее публично отрицал существование коронавируса и призывал к борьбе против "массовой чипизации населения". Церковное руководство запретило ему проповедовать, а после неповиновения — и служить, отправив в скит, но непокорный монах решил действовать иначе. Корреспондент РИА Новости разобрался в ситуации, а также выяснил, какие могут быть последствия.

Запрещенный проповедник

"Я не уйду отсюда. Пусть приезжает полиция и Росгвардия за мной! Монастырь придется брать штурмом!" — запинаясь, произносит схиигумен Сергий на камеру.
В его руках текст обращения "к верующим и общественности". В последнюю неделю монах зачитывает такие послания ежедневно.
Во вторник, 16 июня, местные СМИ сообщили, что обитель окружили казаки, не позволяющие никому войти внутрь. Затем появилась информация, что отец Сергий выгнал за монастырские ворота настоятельницу — игуменью Варвару (Крыгину). Назначенного же епархией нового духовника обители туда попросту не пустили.
Три недели назад, 27 мая, Екатеринбургская епархия запретила отца Сергия в служении. Месяцем ранее его лишили права проповедовать. А закрутилась вся эта история, когда по Сети разлетелся видеоролик с обращением схиигумена в храме после службы. В своей проповеди он проклял тех, кто закрывает церкви из-за пандемии COVID-19. Саму болезнь монах считает выдуманной, называя "якобы коронавирусом", а то, что от нее скончались около двух десятков священников, объясняет "массовым неверием".
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Решения епархии отец Сергий не принял, продолжив проповедовать и служить. В понедельник, 15 июня, состоялся церковный суд, однако непокорный схимник досрочно покинул заседание. Разбирательство, как и положено по уставу РПЦ, проходило в закрытом режиме, тем не менее выступление схиигумена разошлось по Сети.
Новое слушание назначили на 26 июня. Подключились и светские власти — 23 июня рассмотрят административное дело о распространении заведомо ложной информации.

В обители "все спокойно"

В Екатеринбургской епархии напомнили, что после запрета схиигумена в служении все совершенные им таинства считаются недействительными. Впрочем, это не останавливает сторонников ковид-диссидента.
"Монастырь живет обычной жизнью, ситуация абсолютно спокойная", — говорит корреспонденту РИА Новости один из ближайших сподвижников отца Сергия Всеволод Могучев.
По его словам, обитель открыта для верующих. А казаки лишь "следят за порядком" и никому не мешают.
"Они приехали сюда помолиться", — заверяет он. При этом собеседник агентства не уточнил, к какому именно из многочисленных казачьих объединений принадлежат прибывшие. Например, Оренбургское войсковое казачье общество схиигумена не поддерживает.
© Фото : группа Среднеуральского женского монастыря в социальной сети ВконтактеСреднеуральский женский монастырь
Среднеуральский женский монастырь
© Фото : группа Среднеуральского женского монастыря в социальной сети Вконтакте
Среднеуральский женский монастырь
Могучев отрицает, что игуменью Варвару выгнали из монастыря, а Сергий узурпировал власть в обители. По его словам, монахиня вместе с четырьмя сестрами "сама ушла", большинство же насельниц остались с батюшкой.
"Он возвел монастырь абсолютно с нуля. Как и еще несколько известных обителей на Урале", — подчеркивает сподвижник схиигумена.

Ганина Яма и "царебожие"

Популярность среди верующих отец Сергий обрел еще в начале нулевых, когда стал первым настоятелем монастыря в Ганиной Яме. Это урочище многие православные христиане особо почитают — как место первого захоронения останков царской семьи.
Последнему российскому императору схиигумен (в миру — Романов) посвятил немало выступлений, призывая российских граждан к "всенародному покаянию за цареубийство". А самого Николая II он называл "искупителем грехов". Эта идея была довольно распространена в России в 1990-е и первой половине нулевых. Однако Русская православная церковь осудила ее, так как, согласно христианским догматам, лишь Иисус Христос является искупителем грехов человеческих.
СМИ окрестили отца Сергия "идеологом царебожников", называя его духовником депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Та, в свою очередь, неоднократно это опровергала.

"Считают старцем"

Впрочем, некоторые медийные персоны, наоборот, открыто поддерживают схиигумена. Среди них, к примеру, участник "Уральских пельменей", юморист Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион по хоккею, звезда НХЛ Павел Дацюк.
"Он регулярно навещает отца Сергия. А после победы на Олимпиаде в 2018 году отдал золотую медаль в монастырь. Там регулярно молятся за него. Помню, лет восемь назад я приехал в обитель, зашел в храм — батюшка вместе с монахинями на коленях стоят у икон. На мой удивленный взгляд он ответил: у Паши идет важный матч", — вспоминает житель Екатеринбурга Андрей (фамилию он попросил не называть), один из прихожан Среднеуральской обители.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
С отцом Сергием он знаком давно. Говорит, у него очень много последователей, среди которых немало крупных бизнесменов.
"Они и помогли построить Среднеуральскую обитель. Когда-то тут было поле и коровник. А теперь — целый город. К отцу Сергию приезжают со всей России. Он принимает людей в храме, поэтому на службе большая часть присутствующих не молится, а ждет своей очереди к старцу, каковым его многие считают", — объясняет собеседник.
Прихожане любили схиигумена, несмотря на эпатажные высказывания. Именно из-за популярность, по мнению Андрея, ему все "сходило с рук".
"Однако в последние месяцы в связи со всей этой коронавирусной историей значительная часть паствы недоумевает: то ли батюшка с ума сходить начал, то ли решил войти в историю как борец с Церковью. Видимо, ему хочется стать мучеником за веру — поэтому и провоцирует полицию с Росгвардией", — полагает прихожанин.

"Ждем покаяния"

Однако в Екатеринбургской епархии надеются на мирное разрешение конфликта. Там призывают скандального монаха одуматься.
"Надеемся, что отец Сергий сможет за это время найти в себе духовные силы на живой и искренний разговор, пересмотреть отношение к своему поведению, покаяться. Отмечаем, что сложившуюся ситуацию Екатеринбургская епархия предпочла бы разрешить в мирном духе, с христианской любовью, в строгом соблюдении канонических правил Церкви", — сказали РИА Новости в епархиальной пресс-службе.
Что будет в противном случае — пока неизвестно. Однако подобная история далеко не первая в Русской православной церкви. Один из примеров — скандал с епископом Чукотским Диомидом (Дзюбаном). В 2008 году он ушел в раскол, призвав паству отказаться от ИНН — "печати Антихриста" — и заявив об "установлении масонского господства" над Россией.
© РИА Новости / Бывший епископ Анадырский и Чукотский ДиомидБывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид
Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид
© РИА Новости / Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид
Бывший епископ Анадырский и Чукотский Диомид
После многочисленных призывов к покаянию и примирению Архиерейский собор РПЦ лишил Диомида сана епископа. Тот в итоге основал секту. Впрочем, к ней примкнули всего несколько человек.

"Маргиналы в Церкви"

"В 2008-м многие ждали, что Диомид соберет множество сторонников, однако этого не произошло. Он более разумно, чем Сергий Романов, излагал свои идеи, но значительного общественного движения не получилось. Оба деятеля находятся на довольно маргинальных позициях", — объясняет религиовед Роман Лункин.
В то же время, по словам эксперта, резонанс, вызываемый подобными действиями, "бросает тень на представителей разумного консерватизма" внутри РПЦ. Ведь сама по себе проблема ИНН, "чипизации" и электронного контроля над человеком, добавляет он, весьма важна для христиан. Потому что, согласно вероучению, каждый человек обладает свободой. Даже замуправделами РПЦ епископ Савва (Тутунов) неоднократно выражал обеспокоенность развитием средств электронного контроля за личностью, так как, по его словам, борьба с коронавирусом ознаменовалась резким скачком во внедрении технологий, способствующих такому контролю.
"С точки зрения религиоведения в этом вопросе есть вот какой момент: верующие ожидают второго пришествия Христа и каких-либо действий Антихриста. Это совершенно естественно, так как исходит из Нового Завета", — рассуждает эксперт.
Однако время от времени появляются деятели, которые под предлогом этого ожидания "уводят верующих от главного в христианстве: от Церкви, от любви к Богу и ближнему", смещая в проповедях акценты на "печать Антихриста", "число зверя", "чипизацию" и борьбу с какими-то врагами. Подобные проповедники встречаются во всех христианских конфессиях.
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь
7 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
"С чужим бланком". Почему в известный монастырь не пустили врачей
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Коронавирус в РоссииУральские пельмениФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Аналитика - Религия и мировоззрениеНаталья ПоклонскаяПавел ДацюкРусская православная церковьГосдума РФСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Интересный человек. Заслуживает уважения.
18 июня, 08:58
Dmitry Krupennikov
34612067
Чему же удивляться, после десятилетий поддержки мракобесия от государства.
18 июня, 10:37
Сандор К
43112040
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