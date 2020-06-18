Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. США — на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок упало до минимума, производство неуклонно сокращается. Компании массово подают на банкротство и приостанавливают работу. В июне жертвой обвала нефтяных котировок стал еще один крупнейший сланцевый производитель — Extraction Oil & Gas. По прогнозам, только в этом году обанкротятся более сотни фирм. Аналитики ждут краха сланцевой отрасли, если цены на нефть не вернутся к докризисным.

Падение добычи

В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. Впервые за 70 лет США стали нетто-экспортером черного золота.

"Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — сланцевая революция перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки", — заявил тогда бывший советник по энергетике президента Джорджа Буша — младшего и глава консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли.

Предполагали, что проблемы возникнут в 2021-м, однако ударила пандемия коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Пострадали в первую очередь сланцевики, влезшие в долги и испытывающие острую нехватку инвестиций. Именно они стали главной жертвой ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. В Вашингтоне считают, что это Москва обрушила рынок — для вытеснения американских производителей.

Добыча в США сокращается уже несколько месяцев, упав с пиковых 13,1 до 11,1 миллиона баррелей в день. Июньский отчет Управления энергетической информации США (EIA) предрекает дальнейшее снижение. По прогнозу EIA, в мае производство нефти в семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнах США — Пермском, Игл-Фордском, Баккенском, Ниобромском, Анадаркском, Аппалачинском и Хейнсвилльском — рухнет до 7,632 миллиона баррелей в сутки. В частности, в Пермском бассейне, на который приходится более половины всей сланцевой добычи, — до 4,5 миллиона, на Игл-Форд — до 1,3 миллиона.

К концу года именно США внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти, говорится в отчете EIA.

Волна банкротств

По данным Haynes & Boone, с января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с совокупным долгом порядка 25,2 миллиарда долларов. В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, а также California Resources и пионер сланцевой отрасли — Chesapeake Enеrgy.

"На пике Chesapeake перекачивала больше американского газа, чем кто-либо, кроме Exxon, а ее рыночная стоимость достигала 38 миллиардов долларов. Сhesapeake создала cвоего рода шаблон модели сланцевой добычи, который сейчас разваливается", — отмечает Bloomberg.

В июне еще один крупный сланцевый производитель Extraction Oil & Gas, не сумев выплатить в срок проценты по долгу, обратился в суд, чтобы начать процедуру банкротства.

"Проанализировав все возможные варианты, мы пришли к заключению, что добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов — наилучший выход из ситуации", — заявил глава компании Мэтт Оуэнс.

Как отмечает Financial Times, положение Extraction существенно ухудшилось, когда ее денежный поток упал и банки сократили кредитные линии. В мае инвесторов предупредили о возможном прекращении деятельности.

По прогнозу аналитиков Rystad Energy, порядка 140 американских нефтегазовых компаний объявят о банкротстве в этом году. Сланцевая добыча в США может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. В итоге, предсказывает ShaleProfile Analytics, США недосчитаются трети сланцевой отрасли.

Вернуться к прежним объемам производства в условиях падения спроса, вызванного пандемией, невозможно. "Вероятнее всего, пройдут годы, прежде чем сланцевики вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", — констатирует The Wall Street Journal.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как отмечает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.

Но подорожания, способного спасти сланцевиков, не предвидится. По прогнозу EIA, средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.