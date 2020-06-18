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Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
США — на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок упало до минимума, производство неуклонно сокращается. Компании... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:00
сланцевая нефть
сланцевый газ
сша
нефть
экономика
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Отлично! Это им ответка из России за санкции.
39
Как же американцам хочется войти в клуб стран-"бензоколонок". Но нет, не судьба. Это гордое именование дано не каждому, а только избранным. Например, России. Кто бы мог подумать, что некогда презрительная кличка "страна-бензоколонка" теперь так люба Америке. Однако, поезд ушёл.
38
12
сша
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сланцевая нефть, сланцевый газ, сша, нефть, экономика

Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи

08:00 18.06.2020
23265
© AP Photo / Gregory BullАмериканский нефтяник
Американский нефтяник
© AP Photo / Gregory Bull
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. США — на пороге рекордного обрушения нефтедобычи. Число газовых и нефтяных буровых установок упало до минимума, производство неуклонно сокращается. Компании массово подают на банкротство и приостанавливают работу. В июне жертвой обвала нефтяных котировок стал еще один крупнейший сланцевый производитель — Extraction Oil & Gas. По прогнозам, только в этом году обанкротятся более сотни фирм. Аналитики ждут краха сланцевой отрасли, если цены на нефть не вернутся к докризисным.

Падение добычи

В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. Впервые за 70 лет США стали нетто-экспортером черного золота.
"Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — сланцевая революция перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки", — заявил тогда бывший советник по энергетике президента Джорджа Буша — младшего и глава консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнелли.
Предполагали, что проблемы возникнут в 2021-м, однако ударила пандемия коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Пострадали в первую очередь сланцевики, влезшие в долги и испытывающие острую нехватку инвестиций. Именно они стали главной жертвой ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. В Вашингтоне считают, что это Москва обрушила рынок — для вытеснения американских производителей.
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
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За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании
Добыча в США сокращается уже несколько месяцев, упав с пиковых 13,1 до 11,1 миллиона баррелей в день. Июньский отчет Управления энергетической информации США (EIA) предрекает дальнейшее снижение. По прогнозу EIA, в мае производство нефти в семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнах США — Пермском, Игл-Фордском, Баккенском, Ниобромском, Анадаркском, Аппалачинском и Хейнсвилльском — рухнет до 7,632 миллиона баррелей в сутки. В частности, в Пермском бассейне, на который приходится более половины всей сланцевой добычи, — до 4,5 миллиона, на Игл-Форд — до 1,3 миллиона.
К концу года именно США внесут наибольший вклад в сокращение мировых поставок нефти, говорится в отчете EIA.

Волна банкротств

По данным Haynes & Boone, с января процедуру банкротства запустили 36 нефтегазовых компаний с совокупным долгом порядка 25,2 миллиарда долларов. В их числе один из крупнейших сланцевиков Whiting Petroleum, а также California Resources и пионер сланцевой отрасли — Chesapeake Enеrgy.
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
14 мая, 08:00
Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве
"На пике Chesapeake перекачивала больше американского газа, чем кто-либо, кроме Exxon, а ее рыночная стоимость достигала 38 миллиардов долларов. Сhesapeake создала cвоего рода шаблон модели сланцевой добычи, который сейчас разваливается", — отмечает Bloomberg.

В июне еще один крупный сланцевый производитель Extraction Oil & Gas, не сумев выплатить в срок проценты по долгу, обратился в суд, чтобы начать процедуру банкротства.

"Проанализировав все возможные варианты, мы пришли к заключению, что добровольное банкротство в соответствии со статьей 11 при поддержке наших ключевых кредиторов — наилучший выход из ситуации", — заявил глава компании Мэтт Оуэнс.
Как отмечает Financial Times, положение Extraction существенно ухудшилось, когда ее денежный поток упал и банки сократили кредитные линии. В мае инвесторов предупредили о возможном прекращении деятельности.
Добыча нефти в штате Оклахома, США
28 мая, 08:00
CША могут остаться без собственной нефти
По прогнозу аналитиков Rystad Energy, порядка 140 американских нефтегазовых компаний объявят о банкротстве в этом году. Сланцевая добыча в США может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки. В итоге, предсказывает ShaleProfile Analytics, США недосчитаются трети сланцевой отрасли.

Вернуться к прежним объемам производства в условиях падения спроса, вызванного пандемией, невозможно. "Вероятнее всего, пройдут годы, прежде чем сланцевики вновь достигнут того же уровня, если это вообще когда-нибудь произойдет", — констатирует The Wall Street Journal.

Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как отмечает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.
Но подорожания, способного спасти сланцевиков, не предвидится. По прогнозу EIA, средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.
Если цены на нефть не поднимутся до значений, как до пандемии COVID-19, сланцевая индустрия США может рухнуть, предупредил австралийский аналитический центр "Институт экономики и мира".
364339487
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сланцевая нефтьсланцевый газСШАНефтьЭкономика
Популярные комментарии
Отлично! Это им ответка из России за санкции.
18 июня, 08:52
Владимир Наймушин
3420003
Как же американцам хочется войти в клуб стран-"бензоколонок". Но нет, не судьба. Это гордое именование дано не каждому, а только избранным. Например, России. Кто бы мог подумать, что некогда презрительная кличка "страна-бензоколонка" теперь так люба Америке. Однако, поезд ушёл.
18 июня, 09:01
mm3minaeva
21131003
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