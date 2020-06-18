Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера

Если вы думаете, что для передовых людей сейчас главный конфликт современности — это расовые вопросы, вы глубоко ошибаетесь. Да, черно-белые противоречия хорошо разжигаются, но все-таки, кроме черных и белых, есть на Земле и другие расы, да и вообще расовая принадлежность — вещь спорная. Можно быть белым в собственных глазах и "небелым" в глазах других белых (как насчет арабов?). Как с этим бороться? Понятно, что только насильственным смешением всех рас в едином плавильном котле — не беда, что он не работает, а если и работает, то выдает результат, подобный смешению всех красок на палитре, то есть обычную грязь, непригодную ни для чего. Важно внушить всем неизбежность подобного будущего — для чего и нужны покаяния белых за свое неправильное (а оно же в самом деле было таковым для черных!) прошлое. Скоро отрицание самого факта различия рас (любого, включая физиологическое) станет обязательным пропуском в число правильных людей, так что тут задачи и цели ясны, дело только во времени.

Поэтому на первый план в борьбе за светлое будущее человечества выходит другое, еще более важное противоречие — можно сказать, коренной вопрос современности. Противоречие между мужчиной и женщиной — вот главное препятствие и главное зло всей человеческой истории! Как его снять? Ответ на этот глупый вопрос давно уже известен: отменить существование полов. И не надо говорить, что это невозможно: если полов будет не два, а двадцать два, противоречия размоются и смягчатся. Меняем пол на гендер, умножаем, получаем хоть 30, хоть 50 разных "гендеров", выбирай на вкус.

Вам смешно? Нет, давно уже не стоит смеяться над больными людьми, нужно изучать и готовиться к нашествию "дискурса". Если бы не было расовых волнений, главной новостью на Западе в последние дни стала бы массированная психологическая атака на сказочницу-миллиардершу — и это не шутка.

В понедельник началась публикация на русском языке новой сказки самой популярной и богатой из современных писателей — Джоан Роулинг . "Икабог" — "это история о правде и злоупотреблении властью", сказала англичанка, которая решила выложить в интернет свою книгу бесплатно, чтобы поддержать детей и родителей, запертых дома на карантине. Фрагменты книги в переводах на разные языки будут публиковаться порциями, а в ноябре книга должна выйти целиком в электронном виде и на бумаге. Должна — но в некоторых странах может и не выйти.

Потому что во вторник сотрудники лондонского издательского дома, работавшие над "Икабогом", объявили бойкот новой книге Роулинг, а издательство "Хашетт" заявило, что больше не готово работать над новым проектом.

Руководство одной из английских школ обратилось с официальным письмом к родителям своих учеников, заявив, что передумало называть один из новых корпусов именем писательницы, потому что "Роулинг больше не может быть подходящим образцом для подражания" для 1750 учеников заведения.

С осуждением Роулинг в последние дни выступили Дэниел Рэдклиф, Эмма Уотстон и Руперт Грин — звезды фильмов про "Гарри Потера". Что же такое она написала в "Икабоге"? Может, это замаскированный под сказку "Майн кампф"?

Нет, дело совсем не в новой книге, хотя и в жизни мы видим "историю о правде и злоупотреблении властью", дело в "Твиттере". Именно в нем в страшный день, 7 июня, Роулинг перепостила на своей страничке (с 14 миллионами подписчиков) одну из статей журнала Devex. Текст назывался "Сделаем постковидный мир более равноправным для людей, которые менструируют". Писательница решила пошутить: "Люди, которые менструируют. Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь... Жоншины? Жинсчины? Женстины?"

Что здесь не так? Роулинг шутит над дураками — что такого-то? Но не для современной западной реальности, в которой реплика писательницы вызвала грандиозный скандал. С отречением актеров и издательств, с оправданиями (но не покаянием) Роулинг. Потому что ее тут же объявили трансфобом — то есть ненавистником трансгендеров. И как ей теперь с таким клеймом жить?

Дело в том, что трансфоб постепенно становится на Западе тем же, чем недавно были гомофоб, а до этого женоненавистник. Причем чтобы заработать это клеймо, вовсе не нужно ненавидеть трансгендеров, то есть тех, кто считает, что может изменить свой пол. Нет, можно даже поддерживать их — как это делает та же Роулинг. Но поддерживать неправильно, недостаточно, не во всем — и за это быть проклятым.

Да, Роулинг, которая давно уже рассказывала о гомосексуальных и лесбийских подтекстах в "Гарри Потере", говорила о своей дружбе и поддержке трансгендеров, сломалась на последних ступенях толерантности: отказывается считать трансов такими же женщинами, как и обычные женщины, и не поддерживает изменение пола у детей. То есть попытавшись быть своей для "нового дивного мира", цепляется за последнее, жалкое — существование двух биологических полов. Не хочет отказаться от своих заблуждений, упорствует, вступает в дискуссии — вместо того, чтобы смиренно разоружится перед партией ЛГБТ.

"Исчезновение биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. <…> Когда вы открываете двери в ванные комнаты и раздевалки любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной, — как я говорила, гендер хотят подтверждать без каких-либо операций и гормональной терапии — вы открываете дверь любому мужчине. Это простая истина".

Подобной наглостью Роулинг еще больше злит и заводит беснующихся. Причем не только из числа "меньшинств", но и мейнстримную группу поддержки. Как написала та же Эмма Уотсон

"Трансгендерные люди — те, кем они сами себя считают. Они заслуживают жить в таком мире, где их идентичность не подвергается сомнению и где им не говорят, что они не те, кем они себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали, что я и огромное количество людей по всему миру видят вас, уважают вас и любят такими, какие вы есть".

Атака на Роулинг началась не 7 июня — еще в прошлом декабре ее ругали за то, что она вступилась за британку, уволенную с работы за заявление о том, что транс-женщина — это не женщина. Сейчас Роулинг пишет, что ее беспокоит рост числа подростков, молодых девушек, которые "решаются на трансгендерный переход", — в 44 раза за последние годы. Может быть, не все они нуждаются в этом, ведь среди них много аутистов, робко спрашивает Роулинг. Нет, вы послушайте, что несет эта фашистская гадина, отвечают ей. Не помогает даже апелляция писательницы к личному опыту: "Я задавалась вопросом — не решилась ли бы я на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже. Искушение бежать от женственности было бы огромным".

Роулинг рассказала, что подростком страдала от обсессивно-компульсивного расстройства, но если бы это происходило сегодня и у нее была группа поддержки в интернете, то, возможно, она нашла бы в себе силы, чтобы сменить пол, ведь ее отец часто говорил, что предпочел бы мальчика.

Кто вступился за Роулинг? Англиканская церковь? Французские феминистки в Le Figaro. "Мы, феминистки, поддерживаем Джоан Роулинг и против ее линчевания транс-активистами", потому что множество людей в мире "живут в страхе" перед радикальными транс-активистами. Среди них лесбиянки, не желающие принимать трансгендеров в свои ряды, а также длинный список ученых-исследователей, занимающихся проблемой смены пола, пишут они, например, психотерапевта Джеймса Каспиана атаковали за одну лишь попытку провести исследование процента людей, сожалеющих о смене пола, "само желание провести исследование на эту тему теперь считается оскорбительным".

Дело в том, что, по некоторым данным, в последний год в англоязычных и скандинавских странах резко выросло число людей, рассказавших в соцсетях о своем возвращении к исходному полу после его смены, при этом травмы от попытки смены пола будут преследовать их всю жизнь — а такая правда не нужна "борцам за прогресс".