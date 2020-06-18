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https://ria.ru/20200618/1573080899.html
Ее звали Надежда, а он стал новым Бондом. Интересные новые сериалы
Этим летом в Сети появляется много новых сериалов. Можно посмотреть очень правильный ромком "Личная жизнь" с Анной Кендрик или "Идеальную гармонию" про поиск... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:00
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игра престолов (сериал), что посмотреть , кино и сериалы, виктория исакова, юэн макгрегор, алексей гуськов, микки рурк, нью-йорк (город), лондон, манхэттен

Ее звали Надежда, а он стал новым Бондом. Интересные новые сериалы

08:00 18.06.2020
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© Фото : StartНа съемках сериала "Надежда"
На съемках сериала Надежда
© Фото : Start
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Этим летом в Сети появляется много новых сериалов. Можно посмотреть очень правильный ромком "Личная жизнь" с Анной Кендрик или "Идеальную гармонию" про поиск себя. А еще вышли целых два проекта про шпионов: "Надежда" с Викторией Исаковой и "Алекса Райдер" по серии книг британского писателя Энтони Горовица. О самых интересных работах — в материале РИА Новости.

Кендрик в большом городе

Кажется, в жанр ромкома вдохнули новую жизнь: совсем недавно вышли очень сильные и убедительные сериалы "Нормальные люди" и "Беги". Теперь важны не бюджеты и спецэффекты, а истории, которые могут произойти (или происходили) с каждым.
"Личная жизнь" как раз из таких. Это антология про то, как найти себе пару в большом городе. Может, звучит избито, зато снято весело, точно и красиво.
© HBOКадр из сериала "Личная жизнь"
Кадр из сериала Личная жизнь
© HBO
Кадр из сериала "Личная жизнь"
Главная героиня, Дарби (Анна Кендрик) — среднестатистическая жительница Нью-Йорка. Она жаждет любви, но не уверена, правильно ли поступает. Поэтому стесняется, ошибается, переживает, советуется с подружками. В общем, делает все, чтобы зрители сказали: "Верю!"
Все происходит на фоне живописного "Большого яблока", в стильных лофтах на Манхэттене, уютных квартирках в Бруклине.
© HBO

Кендрик в сериале "Личная жизнь"

Кадр из сериала Личная жизнь
1 из 4

Кендрик в сериале "Личная жизнь"

© HBO
© HBOКадр из сериала "Личная жизнь"
Кадр из сериала Личная жизнь
2 из 4
Кадр из сериала "Личная жизнь"
© HBO
© HBO

Сцена из сериала "Личная жизнь"

Кадр из сериала Личная жизнь
3 из 4

Сцена из сериала "Личная жизнь"

© HBO
© HBOКадр из сериала "Личная жизнь"
Кадр из сериала Личная жизнь
4 из 4
Кадр из сериала "Личная жизнь"
© HBO
1 из 4

Кендрик в сериале "Личная жизнь"

© HBO
2 из 4
Кадр из сериала "Личная жизнь"
© HBO
3 из 4

Сцена из сериала "Личная жизнь"

© HBO
4 из 4
Кадр из сериала "Личная жизнь"
© HBO
Формат "Личной жизни" логичен: каждая серия — рассказ про нового мужчину. Эпизоды начинаются со сцены с закадровым голосом, посвящающим зрителя в тонкости отношений между полами (в том числе речь идет про развод, дружбу). А диалоги прописаны так, что волей-неволей вспоминаешь себя или рассказы друзей — у них тоже так было. Так что неудивительно, что "Личную жизнь" уже продлили на второй сезон. Только, похоже, главная героиня будет другая.
Сериал доступен на сервисе Amediateka.

Идеальный слух как новый план

© Предоставлено iviКадр из сериала "Идеальная гармония"
Кадр из сериала Идеальная Гармония
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Идеальная гармония"
Еще один проект про душевные переживания — музыкальная комедия "Идеальная гармония".
Главный герой — сварливый интеллигент, преподаватель музыки Артур (Брэдли Уитфорд). Он страдает после смерти жены, ищет новую работу, а от неуспеха впадает в депрессию, но решает переехать на родину покойной супруги, куда-то в глубинку Кентукки.
© Предоставлено iviКадр из сериала "Идеальная гармония"
Кадр из сериала Идеальная Гармония
© Предоставлено ivi
Кадр из сериала "Идеальная гармония"
В один из вечеров он слышит приходской хор, приходит в ужас от пения ребят и становится их наставником. Теперь у профессора-сноба новый план: сделать из талантливых, но необученных солистов успешный коллектив, а еще приспособиться к жизни в маленьком городе. Ну и самое главное — найти идеальную гармонию с музыкой и самим собой.
В сериале много шуток, а динамика чем-то напоминает проект "Барри". Скучно не будет и, возможно, захочется подпевать.
"Идеальная гармония" выходит на онлайн-платформе ivi.

Ее звали Надежда

© Фото : StartНа съемках сериала "Надежда"
На съемках сериала Надежда
© Фото : Start
На съемках сериала "Надежда"
Главная героиня сериала "Надежда" — этакая версия суперсолдата Наташи Романовой из экранизаций комиксов Marvel.
Сейчас Надежда (Виктория Исакова) — заботливая жена и мать, но в то же время — хитрый и неуловимый киллер. Она живет так почти 20 лет (подростком ей пришлось согласиться работать на таинственный Синдикат), но хочет забыть прошлое, оставить себе только свою "светлую" сторону. Конечно, ее босса, главу криминальной организации (Алексей Гуськов), это не устраивает.
Героине приходится вести даже не двойную, а тройную игру: действовать так, чтобы семья не узнала о ее "хобби", убеждать шефа отпустить ее и защищать родных от покушений Синдиката. Действие разворачивается в настоящем и разбавляется флешбэками, происходящими в 1990-х годах.
© Фото : StartНа съемках сериала "Надежда"
На съемках сериала Надежда
1 из 2
На съемках сериала "Надежда"
© Фото : Start
© Фото : Start

Кадр из сериала "Надежда"

На съемках сериала Надежда
2 из 2

Кадр из сериала "Надежда"

© Фото : Start
1 из 2
На съемках сериала "Надежда"
© Фото : Start
2 из 2

Кадр из сериала "Надежда"

© Фото : Start

"Мы смотрим на мир вокруг нас, меняется все, в том числе и отношения между полами. Женщина перестает быть только красоткой, которая сидит дома, варит суп и ждет мужа с добычей — в любой форме. Она начинает действовать сама, становится супермашиной" — так описывает свою героиню Виктория Исакова.

Актриса считает, что Надежда стала универсальным персонажем, способным появиться в любой стране, разве что с другим именем. Так и есть: в ней имеются намеки на образы, созданные в фильмах "Мистер и миссис Смит" и "Ее звали Никита". Да и снято все динамично, правдоподобно и стильно.
Сериал выходит на онлайн-платформе Start.

Юный Джеймс Бонд

© Предоставлено KinoPoisk HDКадр из сериала "Алекс Райдер"
Кадр из сериала Алекс Райдер
© Предоставлено KinoPoisk HD
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
Еще один шпионский триллер — "Алекс Райдер", основанный на популярной серии книг британского писателя Энтони Горовица про необычную жизнь простого парня.
Интересно, что по одному из романов в 2006 году сняли фильм "Громобой", причем с фантастическим актерским составом (Юэн Макгрегор, Дэмиэн Льюис, Микки Рурк). Для сериала выбрали более скромный каст, но получилось все равно живо и энергично.
Главный герой Алекс (Отто Фаррант, он сыграл Петю Ростова в недавнем сериале "Война и мир") живет в Лондоне со своим дядей-банкиром Йеном, ходит в колледж и озабочен типичными подростковыми проблемами. Но когда его опекун погибает, школьник начинает собственное расследование. Довольно быстро он узнает, что его родственника убили, а еще — что тот был не банкиром, а шпионом.
© Предоставлено KinoPoisk HDКадр из сериала "Алекс Райдер"
Кадр из сериала Алекс Райдер
1 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
© Предоставлено KinoPoisk HDКадр из сериала "Алекс Райдер"
Кадр из сериала Алекс Райдер
2 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
© Предоставлено KinoPoisk HDКадр из сериала "Алекс Райдер"
Кадр из сериала Алекс Райдер
3 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
© Предоставлено KinoPoisk HDКадр из сериала "Алекс Райдер"
Кадр из сериала Алекс Райдер
4 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
1 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
2 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
3 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
4 из 4
Кадр из сериала "Алекс Райдер"
© Предоставлено KinoPoisk HD
Алекс решает отомстить и заменяет Йена в секретном отделении спецслужбы МИ-6. Чтобы выйти на злодеев, героя отправляют в пансионат для "проблемных" детей очень богатых родителей во Французских Альпах. И там начинается самое интересное.
Сериал похож на смесь фильмов Kingsman и "Агенты А.Н.К.Л." Тут есть интриги, перестрелки, погони и тайны. Лучшего друга Алекса по имени Том сыграл Брэнок О’Коннор — тот самый Олли из "Игры престолов", который в пятом сезоне (сейчас будет спойлер) убил Джона Сноу.
И хоть Алекса Райдера называют Джеймсом Бондом для детей, зрелище получилось "с рейтингом". Это история не про взросление подростка, а про опасный мир, где есть пытки, убийства, манипуляторы и шантаж.
"Алекс Райдер" доступен на "КиноПоиск HD".
Кадр из фильма Мумия
16 июня, 08:00Культура
Новые лица старых героев. Актеры, которых зря заменили в фильмах
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КультураИгра престолов (сериал)что посмотретьКино и сериалыВиктория ИсаковаЮэн МакгрегорАлексей ГуськовМикки РуркНью-Йорк (город)ЛондонМанхэттен
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