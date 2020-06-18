https://ria.ru/20200618/1573077943.html
Управлять дронами научат в первой российской онлайн-академии
В России открылась первая онлайн-академия по управлению дронами Drone Sports Academy. Обучающая программа разработана российской командой по дрон-рейсингу по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:00
2020-06-18T12:18
хорошие новости
хорошие новости
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573074387_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_174b48a76ff55c328d4f64470cb8ecb0.jpg
https://ria.ru/20200223/1565095671.html
Make Yellowstone Great Again
А там объясняют как прокачать дворовый дрон до уровня сверхзвукового Авангарда?
15
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573074387_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_174b48a76ff55c328d4f64470cb8ecb0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573074387_94:0:1407:985_1400x0_80_0_0_9344edafbf1d53845333ebe1209cd672.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573074387_300:0:1285:985_1400x0_80_0_0_241767183360f495084f2ecd40fc96b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, технологии
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В России открылась первая онлайн-академия по управлению дронами Drone Sports Academy. Обучающая программа разработана российской командой по дрон-рейсингу по проекту всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Трудовые резервы".
Обучение длится три месяца и состоит из 30 уроков. Курс предусматривает три этапа: занятия на симуляторах и управление, робототехника и сборка дронов, а также практическая часть — выход на реальные полеты, изучение правил, основ безопасности и законодательства.
Президент ВФСО "Трудовые резервы" Илья Галаев отметил важную роль дронов, которую они выполняют в современном мире и профессиональной среде. Их используют для видео- и фотосъемки в труднодоступных местах, доставки, удобрения полей и даже для поиска пропавших.
"Пройдя курс обучения, студенты нашей академии смогут легко внедриться в любую профессиональную сферу и иметь преимущество над своими коллегами благодаря умению управлять современными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, самые талантливые ученики, которые заходят продолжить заниматься дронами профессионально, смогут присоединиться к лучшим командам мира, выбрать дрон-рейсинг в качестве своей основной профессии и зарабатывать на этом", — подчеркнул Илья Галаев.
Обучение в академии бесплатное, и стать учеником может любой желающий. На первом потоке сейчас обучается более 150 человек, преимущественно мужчины от 12 до 60 лет, но есть и девушки. География студентов академии обширная — к обучению приступили желающие из 50 городов России, а также любители авиамодельного спорта из Белоруссии.
Наставники академии — пилоты российской команды по дрон-рейсингу, чемпионы России и мира — обучат студентов основам пилотирования, расскажут о гонках этого вида спорта и его правилах, поделятся профессиональными лайфхаками.
Спортивный директор команды Drone Sports Global, наставник Вадим Дзема подчеркнул необходимость создания академии для развития дрон-рейсинга как вида спорта в России.
"Этот спорт молодой и технологически сложный. Очень мало людей знают про него, и еще меньше решаются попробовать, так как мало соревнований и не было обучения. Мы покажем, что это не только один из самых увлекательных видов спорта, но и возможность обучиться инновационным технологиям в игровом процессе", — рассказал спортсмен.
Также он отметил, что команда Drone Sports Global всегда следит за новыми талантами. Лучшие студенты академии автоматически попадут в команду Drone Sports Academy и в ней уже будут готовиться и бороться за место в основном составе профессиональной команды.