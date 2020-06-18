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Банк ВТБ продолжает проект "Мир без слез" в новом формате
Банк ВТБ, несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, продолжает благотворительный проект "Мир без... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:00
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РИА Новости
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353
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втб, общество

Банк ВТБ продолжает проект "Мир без слез" в новом формате

10:00 18.06.2020
60
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Банк ВТБ, несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, продолжает благотворительный проект "Мир без слез". Банк передал высокотехнологичное медицинское оборудование пяти медучреждениям, а традиционный концерт для маленьких пациентов четырех больниц в четверг пройдет в необычном формате — герои "Спокойной ночи, малыши!" устроят праздник для детей в прямом эфире инстаграм-аккаунта @mirbezslez, сообщает пресс-служба банка.
"Участниками трансляции станут четыре больницы, в которых акции по плану должны были пройти еще весной, однако были отменены в связи с пандемией. Это - областная детская клиническая больница (Великий Новгород), Детская областная клиническая больница (Белгород), НИИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева (Москва), а также Тамбовская областная детская клиническая больница", - говорится в сообщении.
Также новое современное оборудование было передано в Липецкий областной перинатальный центр.
По словам вице-президента ВТБ Александра Ерофеева, в этом году весь мир оказался в крайне непростой ситуации из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции и банку тоже пришлось перестраиваться, однако одним из его главных приоритетов, безусловно, остались благотворительные проекты.
Отделение банка ВТБ
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"Важно, что все те детские больницы, которым мы пообещали помощь в начале 2020 года, получают помощь в полном объеме. Мы оперативно перестроили график акций “Мир без слез”, организовали доставку оборудования и подарков в регионы, а сейчас смогли реализовать и сам праздник". - сказал Ерофеев.
Пресс-служба банка напоминает, что проект "Мир без слез" стартовал 17 лет назад и реализуется в рамках одной из целевых программ банка — программы "Здоровая страна". За это время помощь получили более ста детских больниц во многих регионах России. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель проекта "Мир без слез" — поддержка и развитие здравоохранения в России, предоставление возможности получать качественные медицинские услуги в любой части страны. В этом году в проекте "Мир без слез" принимают участие 25 медицинских учреждений — четыре в Москве и 21 в регионах России.
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