Банк ВТБ продолжает проект "Мир без слез" в новом формате

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Банк ВТБ, несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, продолжает благотворительный проект "Мир без слез". Банк передал высокотехнологичное медицинское оборудование пяти медучреждениям, а традиционный концерт для маленьких пациентов четырех больниц в четверг пройдет в необычном формате — герои "Спокойной ночи, малыши!" устроят праздник для детей в прямом эфире инстаграм-аккаунта @mirbezslez, сообщает пресс-служба банка.

"Участниками трансляции станут четыре больницы, в которых акции по плану должны были пройти еще весной, однако были отменены в связи с пандемией. Это - областная детская клиническая больница (Великий Новгород), Детская областная клиническая больница (Белгород), НИИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева (Москва), а также Тамбовская областная детская клиническая больница", - говорится в сообщении.

Также новое современное оборудование было передано в Липецкий областной перинатальный центр.

По словам вице-президента ВТБ Александра Ерофеева, в этом году весь мир оказался в крайне непростой ситуации из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции и банку тоже пришлось перестраиваться, однако одним из его главных приоритетов, безусловно, остались благотворительные проекты.

"Важно, что все те детские больницы, которым мы пообещали помощь в начале 2020 года, получают помощь в полном объеме. Мы оперативно перестроили график акций “Мир без слез”, организовали доставку оборудования и подарков в регионы, а сейчас смогли реализовать и сам праздник". - сказал Ерофеев.