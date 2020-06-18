МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер . Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер рассказал в онлайн интервью ACE Universe.

"Я играю сверчка Джимини в "Пиноккио" в версии Гильермо дель Торо. Работу над этим проектом я начал еще до отъезда в Нью-Йорк. Часть уже записана", — пояснил Юэн.

"Поскольку речь идет о покадровой анимации, времени на то, что смонтировать фильм уйдет очень много. <...> Может быть, нужно будет еще записать песню, а может и нет", — добавил он.

В классическом диснеевском мультфильме 1940 года сверчок Джимини (его озвучивает Клифф Эдвардс) поет “When you wish upon a star” в начале и в конце.

Макгрегор – не новичок в фильмах для детей. Он играл главную роль в ленте "Кристофер Робин", его голосом говорил светильник Люмьер в "Красавице и чудовище".

Представитель Netflix не прокомментировали его слова, а официальной информации об актерском составе проекта Гильермо дель Торо пока нет.

Его "Пиноккио", над которым режиссер работает уже несколько лет, пересказывает классическую историю. Действие происходит в Италии в 1930-е годы. Художник вдохновлялся иллюстрациями Гриса Гримли к книге Карло Коллоди. Кукол делала компания Mackinnon & Saunders ("Труп невесты"). Сценарий Дель Торо написал вместе с Патриком МакХэйлом ("По ту сторону изгороди").

Мексиканский режиссер, на счету которого две премии "Оскар" за "Форму воды", давно мечтал снять кукольный мультфильм-мюзикл про Пиноккио.