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Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер рассказал в онлайн интервью ACE Universe. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:44
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, гильермо дель торо гомес, юэн макгрегор

Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо

06:44 18.06.2020
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© Richard Shotwell/Invision/DisneyАктер Эван Макгрегор и персонаж диснеевского мультфильма Светлячок
Актер Эван Макгрегор и персонаж диснеевского мультфильма Светлячок
© Richard Shotwell/Invision/Disney
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо на Netflix. Об этом сам актер рассказал в онлайн интервью ACE Universe.
"Я играю сверчка Джимини в "Пиноккио" в версии Гильермо дель Торо. Работу над этим проектом я начал еще до отъезда в Нью-Йорк. Часть уже записана", — пояснил Юэн.
"Поскольку речь идет о покадровой анимации, времени на то, что смонтировать фильм уйдет очень много. <...> Может быть, нужно будет еще записать песню, а может и нет", — добавил он.
В классическом диснеевском мультфильме 1940 года сверчок Джимини (его озвучивает Клифф Эдвардс) поет “When you wish upon a star” в начале и в конце.
Макгрегор – не новичок в фильмах для детей. Он играл главную роль в ленте "Кристофер Робин", его голосом говорил светильник Люмьер в "Красавице и чудовище".
Представитель Netflix не прокомментировали его слова, а официальной информации об актерском составе проекта Гильермо дель Торо пока нет.
Его "Пиноккио", над которым режиссер работает уже несколько лет, пересказывает классическую историю. Действие происходит в Италии в 1930-е годы. Художник вдохновлялся иллюстрациями Гриса Гримли к книге Карло Коллоди. Кукол делала компания Mackinnon & Saunders ("Труп невесты"). Сценарий Дель Торо написал вместе с Патриком МакХэйлом ("По ту сторону изгороди").
Мексиканский режиссер, на счету которого две премии "Оскар" за "Форму воды", давно мечтал снять кукольный мультфильм-мюзикл про Пиноккио.
"Странным образом, больше всего меня завораживают две истории: про Франкенштейна и про Пиноккио. В обеих идет речь о существах, которые были созданы руками человека и растерялись в непонятном им мире. В них есть путь осознания и эволюции духа", — говорил он в интервью Entertainment Weekly в 2012 году.
Актер Юэн Макгрегор с женой художницей-постановщицей Ив Мавракис. 23 мая 2003
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixГильермо дель Торо ГомесЮэн Макгрегор
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