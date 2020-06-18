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Туризм
https://ria.ru/20200618/1573071036.html
В Таиланде дайверы попытались спасти акулу с веревкой на хвосте
Группа дайверов в Таиланде пыталась спасти китовую акулу, к хвосту которой была привязана веревка, сообщает The Guardian. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, акулы, новости - туризм, таиланд

В Таиланде дайверы попытались спасти акулу с веревкой на хвосте

00:44 18.06.2020
166
CC0 / Pixabay/ JimmyDominico / Китовая акула
Китовая акула
CC0 / Pixabay/ JimmyDominico /
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Группа дайверов в Таиланде пыталась спасти китовую акулу, к хвосту которой была привязана веревка, сообщает The Guardian.
Они попытались освободить морского обитателя, но их нож оказался слишком мал для этого.
Раненая и все еще с веревкой на хвосте, рыба в конце концов уплыла прочь.
"Грустно, — пишут пользователи, посмотревшие видео. — Загрязнение, вызванное нами, наносит вред другим невинным существам на этой разнообразной сине-зеленой планете".
Также в комментариях люди выражают надежду, что акулу удастся найти и все-таки спасти.
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