В Таиланде дайверы попытались спасти акулу с веревкой на хвосте

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Группа дайверов в Таиланде пыталась спасти китовую акулу, к хвосту которой была привязана веревка, Группа дайверов в Таиланде пыталась спасти китовую акулу, к хвосту которой была привязана веревка, сообщает The Guardian.

Они попытались освободить морского обитателя, но их нож оказался слишком мал для этого.

Раненая и все еще с веревкой на хвосте, рыба в конце концов уплыла прочь.

"Грустно, — пишут пользователи, посмотревшие видео. — Загрязнение, вызванное нами, наносит вред другим невинным существам на этой разнообразной сине-зеленой планете".