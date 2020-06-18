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Стюардессы рассказали об опасных для здоровья напитках на борту
Бортпроводники рассказали, какие напитки на борту могут нести скрытую угрозу здоровью, сообщает Express. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T03:49
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, самолеты, новости - туризм

Стюардессы рассказали об опасных для здоровья напитках на борту

03:49 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бортпроводники рассказали, какие напитки на борту могут нести скрытую угрозу здоровью, сообщает Express.
Одна из стюардесс поделилась на форуме, что даже если человек выбирает здоровое питание, некоторые блюда могут оказаться не так хороши, как кажутся. Например, пассажирам на борту предлагают сок из пакетов, в котором может быть очень много сахара. А в 300 миллилитров напитка может содержаться его больше, чем Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять в сутки.
Еще одна бортпроводница рассказывала о причине, по которой в самолете не стоит пить кофе и чая. По ее словам, резервуары для воды промываются и чистятся лишь несколько раз в год.
Правда, учитывая, что авиакомпании усиливают меры по соблюдению гигиены на борту, эта информация может быть не актуальной.
Бортпроводники предупреждают и об опасности употребления алкоголя на борту.
“Не будьте тем парнем, который садится в самолет и думает, что это время для вечеринок, особенно за границей", — написал анонимный сотрудник авиакомпании.
Наряду с тем, что выпивший слишком много алкоголя, может причинять беспокойство соседям, это имеет и негативные последствия для его здоровья и самочувствия.
"Пассажир, который напивается в долгом полете, теряет первый день своего отпуска, потому что ему необходимо восстановиться, — продолжил бортпроводник. — К тому же слишком много алкоголя и слишком мало воды ухудшают состояние".
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
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