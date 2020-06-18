Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй снимутся во "Времени Армагеддона"

В основе сюжета детские воспоминания режиссера: история взросления на фоне политической ситуации в США перед избранием Рональда Рейгана на пост президента.

Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй вместе снимались в комедии "Интерн" 2015 года. В этом году Де Ниро также занят в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", а Энн Хэтэуэй сыграла одну из главных ролей в "Ведьмах" Роберта Земекиса, премьеру которых перенесли с октября 2020 на 2021 год.