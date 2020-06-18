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Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй снимутся во "Времени Армагеддона"
Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к Кейт Бланшетт в актерском составе ленты "Armageddon time" ("Время Армагеддона"),... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T02:51
культура
кино и сериалы
новости культуры
кейт бланшетт
энн хэтэуэй
роберт земекис
роберт де ниро
брэд питт (уильям бредли)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, кейт бланшетт, энн хэтэуэй, роберт земекис, роберт де ниро, брэд питт (уильям бредли), мартин скорсезе

Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй снимутся во "Времени Армагеддона"

02:51 18.06.2020
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© AFP 2020 / Ben StansallРоберт Де Ниро и Энн Хэтуэй
Роберт Де Ниро и Энн Хэтуэй
© AFP 2020 / Ben Stansall
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Оскар Айзек и Дональд Сазерленд присоединились к Кейт Бланшетт в актерском составе ленты "Armageddon time" ("Время Армагеддона"), сообщает Variety.
О том, что в новом проекте Джеймса Грея примет участие Кейт Бланшетт, стало известно еще в мае.
В основе сюжета детские воспоминания режиссера: история взросления на фоне политической ситуации в США перед избранием Рональда Рейгана на пост президента.
Предыдущей работой Джеймса Грея был фильм "К звездам" с Брэдом Питтом.
Роберт Де Ниро и Энн Хэтэуэй вместе снимались в комедии "Интерн" 2015 года. В этом году Де Ниро также занят в картине Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны", а Энн Хэтэуэй сыграла одну из главных ролей в "Ведьмах" Роберта Земекиса, премьеру которых перенесли с октября 2020 на 2021 год.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКейт БланшеттЭнн ХэтэуэйРоберт ЗемекисРоберт Де НироБрэд Питт (Уильям Бредли)Мартин Скорсезе
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