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Семинар на вулкане: как увлечь идеей охраны природы
У подножия Авачинского вулкана прошли занятия для сотрудников Кроноцкого заповедника, работающих с туристами на маршрутах. Вулканолог и создатель самого... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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хорошие новости, кроноцкий заповедник, камчатский край

Семинар на вулкане: как увлечь идеей охраны природы

08:00 18.06.2020 (обновлено: 17:32 18.06.2020)
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© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У подножия Авачинского вулкана прошли занятия для сотрудников Кроноцкого заповедника, работающих с туристами на маршрутах. Вулканолог и создатель самого популярного в Камчатском крае интерактивного музея "Вулканариум" Сергей Самойленко рассказал, как увлечь гостей идеей охраны природы.
"Кто, как не люди, глубоко причастные к заповедному делу, могут поделиться своими чувствами и мыслями, проникнуть в душу гостям. Мы говорили о том, как правильно составить рассказ, подобрать факты, чтобы у туриста в голове сложилась цельная картинка, почему нужно сохранять природу, конкретное место", — рассказал Сергей Самойленко.
По его словам, в повествовании должна присутствовать интрига, чтобы до конца сохранить интерес к теме. Кроме того, необходимо объяснить, что в защите нуждаются не только животные и растения, водоемы, леса, но и, казалось бы, неуязвимые горы и вулканы. Неконтролируемый туризм может до неузнаваемости изменить красивейшие ландшафты.
© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
1 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
2 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
© Нина Ким

У подножия Авачинского вулкана

Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
3 из 6

У подножия Авачинского вулкана

© Нина Ким
© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
4 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
5 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
© Нина КимСеминар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
6 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
1 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
2 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
3 из 6

У подножия Авачинского вулкана

© Нина Ким
4 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
5 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
6 из 6
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
© Нина Ким
Во время тренинга инспекторы сами превратились в туристов, рассказали в пресс-службе заповедника. У подножия действующего Авачинского вулкана они послушали рассказы о процессах, происходящих внутри нашей планеты, истории образования полуострова Камчатка, совершили восхождение.
"Благодаря прекрасному изложению даже научные труднопроизносимые термины, зачастую утомляющие слушателей, воспринимались легко и запомнились. Этот опыт будет полезен при работе с туристами на маршрутах", отметила Елена Субботина, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".
Вулкан Камбальный
4 июня, 02:42Туризм
На Камчатке появился новый гейзер
Александр Хачукаев, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", признался, что геология и вулканология стали ему ближе и понятнее.
"Сложная наука о строении Земли, камнях и минералах, движении тектонических плит была истолкована так увлекательно и захватывающе, что подъем на перемычку между Авачинским и Корякским вулканами стал динамичной иллюстрацией описываемых явлений", — поделился Александр Хачукаев впечатлениями.
Поход на вулкан с Сергеем Самойленко, много лет проработавшим в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, стал завершением трехмесячного обучения по программе гидов.
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