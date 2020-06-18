Семинар на вулкане: как увлечь идеей охраны природы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У подножия Авачинского вулкана прошли занятия для сотрудников Кроноцкого заповедника, работающих с туристами на маршрутах. Вулканолог и создатель самого популярного в Камчатском крае интерактивного музея "Вулканариум" Сергей Самойленко рассказал, как увлечь гостей идеей охраны природы.

"Кто, как не люди, глубоко причастные к заповедному делу, могут поделиться своими чувствами и мыслями, проникнуть в душу гостям. Мы говорили о том, как правильно составить рассказ, подобрать факты, чтобы у туриста в голове сложилась цельная картинка, почему нужно сохранять природу, конкретное место", — рассказал Сергей Самойленко.

По его словам, в повествовании должна присутствовать интрига, чтобы до конца сохранить интерес к теме. Кроме того, необходимо объяснить, что в защите нуждаются не только животные и растения, водоемы, леса, но и, казалось бы, неуязвимые горы и вулканы. Неконтролируемый туризм может до неузнаваемости изменить красивейшие ландшафты.

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Во время тренинга инспекторы сами превратились в туристов, рассказали в пресс-службе заповедника. У подножия действующего Авачинского вулкана они послушали рассказы о процессах, происходящих внутри нашей планеты, истории образования полуострова Камчатка, совершили восхождение.

"Благодаря прекрасному изложению даже научные труднопроизносимые термины, зачастую утомляющие слушателей, воспринимались легко и запомнились. Этот опыт будет полезен при работе с туристами на маршрутах", — отметила Елена Субботина, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Александр Хачукаев, государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", признался, что геология и вулканология стали ему ближе и понятнее.

"Сложная наука о строении Земли, камнях и минералах, движении тектонических плит была истолкована так увлекательно и захватывающе, что подъем на перемычку между Авачинским и Корякским вулканами стал динамичной иллюстрацией описываемых явлений", — поделился Александр Хачукаев впечатлениями.