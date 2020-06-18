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Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
В 2020 году в Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. В столичных дворах установили контейнеры двух цветов: синие для вторичного сырья и серые для РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:15
бытовой мусор
комплекс городского хозяйства москвы
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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инфографика, бытовой мусор, комплекс городского хозяйства москвы, инфографика - мультимедиа, москва, отходы, инфографика

Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём

10:14 18.06.2020 (обновлено: 10:15 18.06.2020)
696
В 2020 году в Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. В столичных дворах установили контейнеры двух цветов: синие для вторичного сырья и серые для смешанных отходов. По расчетам городских властей, это позволит увеличить количество бытового мусора, которое отправляется на перерабатывающие заводы, с 7 до 36%. Смотрите в инфографике Ria.ru, что можно выбрасывать в синие баки и как подготовить отходы к утилизации.
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Бытовой мусорКомплекс городского хозяйства МосквыИнфографика - МультимедиаМоскваОтходыИнфографика
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