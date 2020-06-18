В 2020 году в Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. В столичных дворах установили контейнеры двух цветов: синие для вторичного сырья и серые для смешанных отходов. По расчетам городских властей, это позволит увеличить количество бытового мусора, которое отправляется на перерабатывающие заводы, с 7 до 36%. Смотрите в инфографике Ria.ru, что можно выбрасывать в синие баки и как подготовить отходы к утилизации.
https://ria.ru/20200618/1573050517.html
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
В 2020 году в Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. В столичных дворах установили контейнеры двух цветов: синие для вторичного сырья и серые для РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:14
2020-06-18T10:15
бытовой мусор
комплекс городского хозяйства москвы
инфографика - мультимедиа
москва
отходы
инфографика
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, бытовой мусор, комплекс городского хозяйства москвы, инфографика - мультимедиа, москва, отходы, инфографика
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
10:14 18.06.2020 (обновлено: 10:15 18.06.2020)
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