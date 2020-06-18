Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём

В 2020 году в Москве стартовала программа раздельного сбора мусора. В столичных дворах установили контейнеры двух цветов: синие для вторичного сырья и серые для смешанных отходов. По расчетам городских властей, это позволит увеличить количество бытового мусора, которое отправляется на перерабатывающие заводы, с 7 до 36%. Смотрите в инфографике Ria.ru, что можно выбрасывать в синие баки и как подготовить отходы к утилизации.