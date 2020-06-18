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Опубликован тизер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу
На YouTube опубликовали тизер драматического фильма Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу в главной роли. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:25
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, youtube, англия, сша

Опубликован тизер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

00:25 18.06.2020
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер драматического фильма Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу в главной роли.
Действие происходит в 1980-х годах. Предприниматель Рори (Лоу) убеждает жену Эллисон (Кэрри Кун) и детей переехать из Америки в Англию, чтобы заработать больше денег. Но в родной стране добиться успеха оказывается не так просто. Из-за чрезмерных амбиций главный герой попадает в неприятности, а также не замечает, как разрушает свой брак.
Премьера картины состоялась в январе этого года на кинофестивале Sundance. Эту работу Шона Дуркина, создавшего психологический триллер "Марта, Марси Мэй, Марлен" (2011 год), положительно приняли критики и зрители.
Выход драмы "Гнездо" в российском прокате запланирован на сентябрь этого года.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуYouTubeАнглияСША
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