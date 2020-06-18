https://ria.ru/20200618/1573048439.html
Опубликован тизер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу
На YouTube опубликовали тизер драматического фильма Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу в главной роли. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T00:25
2020-06-18T00:25
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
джуд лоу
youtube
англия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048580_2:0:1801:1012_1400x0_80_0_0_6371a69966c973c54212b63a444fbde7.jpg
https://ria.ru/20200610/1572670749.html
англия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048580_2:0:1801:1012_1400x0_80_0_0_6371a69966c973c54212b63a444fbde7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048580_263:0:1612:1012_1400x0_80_0_0_493613b0360628de1f991d8bf9d381f2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048580_529:0:1541:1012_1400x0_80_0_0_ecb53e85b08789de7abf00a21fcbc92b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, youtube, англия, сша
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали тизер драматического фильма Шона Дуркина "Гнездо" с Джудом Лоу в главной роли.
Действие происходит в 1980-х годах. Предприниматель Рори (Лоу) убеждает жену Эллисон (Кэрри Кун) и детей переехать из Америки в Англию, чтобы заработать больше денег. Но в родной стране добиться успеха оказывается не так просто. Из-за чрезмерных амбиций главный герой попадает в неприятности, а также не замечает, как разрушает свой брак.
Премьера картины состоялась в январе этого года на кинофестивале Sundance. Эту работу Шона Дуркина, создавшего психологический триллер "Марта, Марси Мэй, Марлен" (2011 год), положительно приняли критики и зрители.
Выход драмы "Гнездо" в российском прокате запланирован на сентябрь этого года.