Опубликован тизер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу

Действие происходит в 1980-х годах. Предприниматель Рори (Лоу) убеждает жену Эллисон (Кэрри Кун) и детей переехать из Америки в Англию, чтобы заработать больше денег. Но в родной стране добиться успеха оказывается не так просто. Из-за чрезмерных амбиций главный герой попадает в неприятности, а также не замечает, как разрушает свой брак.