Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах

Уха — русское национальное блюдо. Есть десятки рецептов, но в классическом варианте этот суп готовят в эмалированной или глиняной посуде из судака, окуня, ерша или сига.
Маленький секрет: чтобы бульон был прозрачным и не слишком сильно пах рыбой, крышку с кастрюли нужно снять. Также лучше не допускать бурного кипения.
Рыбу закладывают в овощной отвар из лука, картофеля и моркови и варят 12 минут — морскую, 20 минут — речную. Лавровый лист, черный перец, укроп, петрушка, зеленый лук и эстрагон — обязательные специи, остальные — по вкусу.
Уха — русское национальное блюдо. Есть десятки рецептов, но в классическом варианте этот суп готовят в эмалированной или глиняной посуде из судака, окуня, ерша или сига.
Маленький секрет: чтобы бульон был прозрачным и не слишком сильно пах рыбой, крышку с кастрюли нужно снять. Также лучше не допускать бурного кипения.
Рыбу закладывают в овощной отвар из лука, картофеля и моркови и варят 12 минут — морскую, 20 минут — речную. Лавровый лист, черный перец, укроп, петрушка, зеленый лук и эстрагон — обязательные специи, остальные — по вкусу.
В Карелии и Финляндии популярное блюдо — калакейтто. Этот сливочный рыбный суп называют еще "молочной ухой".
В бульон, сваренный из кожи, головы, плавников, хребтов, добавляют картофель, филе и по готовности — молоко или сливки, смешанные с мукой. Пряности — перец, репчатый лук, укроп и петрушка. Рекомендуют настоять суп в течение суток.
В Карелии и Финляндии популярное блюдо — калакейтто. Этот сливочный рыбный суп называют еще "молочной ухой".
В бульон, сваренный из кожи, головы, плавников, хребтов, добавляют картофель, филе и по готовности — молоко или сливки, смешанные с мукой. Пряности — перец, репчатый лук, укроп и петрушка. Рекомендуют настоять суп в течение суток.
Рыбаки из Марселя, наверное, и не подозревали, что их суп станет блюдом высокой французской кухни, которое будут подавать в ресторанах.
Для приготовления буйабеса мелко нарезанные сельдерей, лук-порей и дольку чеснока обжаривают в оливковом масле, потом кладут очищенную рыбу, добавляют воду и тушат все это 20 минут.
В другой сковородке обжаривают фенхель, репчатый лук, чеснок и мякоть помидоров. Вливают перетертую овощную смесь из первой сковородки, солят и добавляют приправы.
К столу подают отдельно густой бульон и куски рыбы, а еще — подсушенный багет и чесночный соус. Bon appétit!
Рыбаки из Марселя, наверное, и не подозревали, что их суп станет блюдом высокой французской кухни, которое будут подавать в ресторанах.
Для приготовления буйабеса мелко нарезанные сельдерей, лук-порей и дольку чеснока обжаривают в оливковом масле, потом кладут очищенную рыбу, добавляют воду и тушат все это 20 минут.
В другой сковородке обжаривают фенхель, репчатый лук, чеснок и мякоть помидоров. Вливают перетертую овощную смесь из первой сковородки, солят и добавляют приправы.
К столу подают отдельно густой бульон и куски рыбы, а еще — подсушенный багет и чесночный соус. Bon appétit!
Пастуший пирог — традиционное блюдо в Великобритании. Он больше похож на запеканку — там нет теста. Иногда вместо мяса хозяйки делают начинку из рыбы.
Лук и чеснок обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки, добавляют белое сухое вино и сливки, а также предварительно обжаренные кусочки лосося. Сверху — зеленый горошек, а на него выдавливают из кондитерского мешка картофельное пюре, приготовленное на сливках.
Потом сковороду на 20 минут ставят в духовку. Все, пирог готов!
Пастуший пирог — традиционное блюдо в Великобритании. Он больше похож на запеканку — там нет теста. Иногда вместо мяса хозяйки делают начинку из рыбы.
Лук и чеснок обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки, добавляют белое сухое вино и сливки, а также предварительно обжаренные кусочки лосося. Сверху — зеленый горошек, а на него выдавливают из кондитерского мешка картофельное пюре, приготовленное на сливках.
Потом сковороду на 20 минут ставят в духовку. Все, пирог готов!
В Финляндии делают калакукко — пирог с форелью или семгой.
Для теста используют ржаную и пшеничную муку, воду, масло, соль.
Начинка — пропущенное через мясорубку обжаренное сало с луком, рыбное филе, сливки, соль и перец.
Пирог выпекают три часа, а перед подачей на стол смазывают растопленным сливочным маслом.
В Финляндии делают калакукко — пирог с форелью или семгой.
Для теста используют ржаную и пшеничную муку, воду, масло, соль.
Начинка — пропущенное через мясорубку обжаренное сало с луком, рыбное филе, сливки, соль и перец.
Пирог выпекают три часа, а перед подачей на стол смазывают растопленным сливочным маслом.
Рыбные бургеры с необычным соусом пикантнее обыкновенных котлет.
Кусочки рыбы (лучше жирной) превращаем в фарш, добавляем цедру, сок лимона, укроп, репчатый лук, соевый соус, чеснок, перец чили и яйцо. Смешиваем с сухарями, формируем круглые котлеты и жарим на мангале или сковородке. Бургеры можно завернуть в тонкий лаваш или положить в питу.
Подавать со смесью соевого соуса, кунжутного масла, майонеза и кинзы.
Рыбные бургеры с необычным соусом пикантнее обыкновенных котлет.
Кусочки рыбы (лучше жирной) превращаем в фарш, добавляем цедру, сок лимона, укроп, репчатый лук, соевый соус, чеснок, перец чили и яйцо. Смешиваем с сухарями, формируем круглые котлеты и жарим на мангале или сковородке. Бургеры можно завернуть в тонкий лаваш или положить в питу.
Подавать со смесью соевого соуса, кунжутного масла, майонеза и кинзы.
Простой рецепт средиземноморской кухни — рыба в фольге. Стейки или филе смазывают оливковым маслом со специями, посыпают зеленью, заворачивают в металлический лист и отправляют в духовку или на решетку барбекю.
Готовое блюдо поливают соком лимона. Овощи и картофель — идеальный гарнир.
Простой рецепт средиземноморской кухни — рыба в фольге. Стейки или филе смазывают оливковым маслом со специями, посыпают зеленью, заворачивают в металлический лист и отправляют в духовку или на решетку барбекю.
Готовое блюдо поливают соком лимона. Овощи и картофель — идеальный гарнир.
Можно обойтись и без фольги. Стейки лосося или другой красной рыбы посыпать приправами, чуть-чуть смазать оливковым маслом и запекать на решетке до золотистой корочки.
Можно обойтись и без фольги. Стейки лосося или другой красной рыбы посыпать приправами, чуть-чуть смазать оливковым маслом и запекать на решетке до золотистой корочки.
В Сербии и Болгарии вкусно готовят мясо акулы. Черноморские виды этого морского хищника — катран и ватос (морская лисица). Они хороши тем, что в них нет костей, только хрящи.
Филе рыбы обваливают в муке, солят, перчат, добавляют специи по вкусу, цедру лимона и жарят на подсолнечном масле.
В Сербии и Болгарии вкусно готовят мясо акулы. Черноморские виды этого морского хищника — катран и ватос (морская лисица). Они хороши тем, что в них нет костей, только хрящи.
Филе рыбы обваливают в муке, солят, перчат, добавляют специи по вкусу, цедру лимона и жарят на подсолнечном масле.
Чтобы устроить дома вечер японской кухни, достаточно отварить рис, тонко порезать филе свежей красной рыбы, сформировать суши и выставить на стол васаби, соевый соус и деревянные палочки.
"Итадакимас", что значит "приятного аппетита"!
Чтобы устроить дома вечер японской кухни, достаточно отварить рис, тонко порезать филе свежей красной рыбы, сформировать суши и выставить на стол васаби, соевый соус и деревянные палочки.
"Итадакимас", что значит "приятного аппетита"!
В Греции одно из самых популярных рыбных блюд — жареная барбунья (в России ее называют барабулька, но тут она мельче). Жарят во фритюре, а в духовке запекают с луком, чесноком, зеленью и помидорами.
Анчоусы — мелкую рыбку — греки тоже жарят, маринуют, запекают.
В Греции одно из самых популярных рыбных блюд — жареная барбунья (в России ее называют барабулька, но тут она мельче). Жарят во фритюре, а в духовке запекают с луком, чесноком, зеленью и помидорами.
Анчоусы — мелкую рыбку — греки тоже жарят, маринуют, запекают.
Быстро и просто — кальмары (или их кольца) на гриле или в сковороде. В Греции их запекают с фетой и томатом.
Быстро и просто — кальмары (или их кольца) на гриле или в сковороде. В Греции их запекают с фетой и томатом.
Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном. В него кладут курицу или морепродукты (мидии, креветки, кальмары), а также овощи, добавляют белое сухое вино, зелень и специи.
Испанцы говорят о более 300 рецептах паэльи. В переводе с валенсийского paella — "сковорода". Это блюдо прямо в ней и подают.
Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном. В него кладут курицу или морепродукты (мидии, креветки, кальмары), а также овощи, добавляют белое сухое вино, зелень и специи.
Испанцы говорят о более 300 рецептах паэльи. В переводе с валенсийского paella — "сковорода". Это блюдо прямо в ней и подают.
В Черногории в ресторанах предлагают маленьких кальмаров, фаршированных сыром. Начинку приготовить просто: смешать измельченные фету, вареное яйцо, много зелени и оливковое масло.
А еще там фаршируют кальмары креветками и рисом — с луком, болгарским перцем, сельдереем, чесноком, маслинами и фисташками.
К рыбе и морепродуктам полагается гарнир: разваренная до состояния пюре картошка перемешивается с листьями свеклы. Получается что-то похожее на картофель со шпинатом — вкусно и полезно.
В Черногории в ресторанах предлагают маленьких кальмаров, фаршированных сыром. Начинку приготовить просто: смешать измельченные фету, вареное яйцо, много зелени и оливковое масло.
А еще там фаршируют кальмары креветками и рисом — с луком, болгарским перцем, сельдереем, чесноком, маслинами и фисташками.
К рыбе и морепродуктам полагается гарнир: разваренная до состояния пюре картошка перемешивается с листьями свеклы. Получается что-то похожее на картофель со шпинатом — вкусно и полезно.
Традиционная закуска к прохладительным напиткам — кольца кальмара в кляре. Для него нужно смешать пиво, яичный желток, лимонный сок, соль, растительное масло и муку. Подают с лимоном и разными соусами.
Традиционная закуска к прохладительным напиткам — кольца кальмара в кляре. Для него нужно смешать пиво, яичный желток, лимонный сок, соль, растительное масло и муку. Подают с лимоном и разными соусами.
Отварные кальмары хороши с соусом песто. Еще туда добавляют сок лимона, кедровые орешки и мелко порезанные шпинат и чеснок. Экспериментируйте!
Отварные кальмары хороши с соусом песто. Еще туда добавляют сок лимона, кедровые орешки и мелко порезанные шпинат и чеснок. Экспериментируйте!