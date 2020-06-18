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https://ria.ru/20200618/1573044477.html
Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах
Курортный сезон в России начинается 1 июля, границы пока закрыты. А вот побаловать себя вкусными блюдами из рыбы и морепродуктов, словно в пляжном ресторане,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:00
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353
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что приготовить, простые рецепты, рецепты, еда, франция, финляндия, греция, япония, болгария, республика карелия, еда - туризм, великобритания, черногория, фото, фото - туризм

Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах

08:00 18.06.2020
3737
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Курортный сезон в России начинается 1 июля, границы пока закрыты. А вот побаловать себя вкусными блюдами из рыбы и морепродуктов, словно в пляжном ресторане, можно уже сейчас. Как правильно сварить уху, испечь калакукко и приготовить идеальный кляр для колец кальмара — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / sarsmis

Уха — русское национальное блюдо. Есть десятки рецептов, но в классическом варианте этот суп готовят в эмалированной или глиняной посуде из судака, окуня, ерша или сига.

Маленький секрет: чтобы бульон был прозрачным и не слишком сильно пах рыбой, крышку с кастрюли нужно снять. Также лучше не допускать бурного кипения.

Рыбу закладывают в овощной отвар из лука, картофеля и моркови и варят 12 минут — морскую, 20 минут — речную. Лавровый лист, черный перец, укроп, петрушка, зеленый лук и эстрагон — обязательные специи, остальные — по вкусу.

Уха
1 из 16

Уха — русское национальное блюдо. Есть десятки рецептов, но в классическом варианте этот суп готовят в эмалированной или глиняной посуде из судака, окуня, ерша или сига.

Маленький секрет: чтобы бульон был прозрачным и не слишком сильно пах рыбой, крышку с кастрюли нужно снять. Также лучше не допускать бурного кипения.

Рыбу закладывают в овощной отвар из лука, картофеля и моркови и варят 12 минут — морскую, 20 минут — речную. Лавровый лист, черный перец, укроп, петрушка, зеленый лук и эстрагон — обязательные специи, остальные — по вкусу.

© Depositphotos / sarsmis
© Depositphotos / razmarinka

В Карелии и Финляндии популярное блюдо — калакейтто. Этот сливочный рыбный суп называют еще "молочной ухой".

В бульон, сваренный из кожи, головы, плавников, хребтов, добавляют картофель, филе и по готовности — молоко или сливки, смешанные с мукой. Пряности — перец, репчатый лук, укроп и петрушка. Рекомендуют настоять суп в течение суток.

Сливочный рыбный суп
2 из 16

В Карелии и Финляндии популярное блюдо — калакейтто. Этот сливочный рыбный суп называют еще "молочной ухой".

В бульон, сваренный из кожи, головы, плавников, хребтов, добавляют картофель, филе и по готовности — молоко или сливки, смешанные с мукой. Пряности — перец, репчатый лук, укроп и петрушка. Рекомендуют настоять суп в течение суток.

© Depositphotos / razmarinka
© Depositphotos / GreenArtPhotograph

Рыбаки из Марселя, наверное, и не подозревали, что их суп станет блюдом высокой французской кухни, которое будут подавать в ресторанах.

Для приготовления буйабеса мелко нарезанные сельдерей, лук-порей и дольку чеснока обжаривают в оливковом масле, потом кладут очищенную рыбу, добавляют воду и тушат все это 20 минут.

В другой сковородке обжаривают фенхель, репчатый лук, чеснок и мякоть помидоров. Вливают перетертую овощную смесь из первой сковородки, солят и добавляют приправы.

К столу подают отдельно густой бульон и куски рыбы, а еще — подсушенный багет и чесночный соус. Bon appétit!

Суп Буйабес
3 из 16

Рыбаки из Марселя, наверное, и не подозревали, что их суп станет блюдом высокой французской кухни, которое будут подавать в ресторанах.

Для приготовления буйабеса мелко нарезанные сельдерей, лук-порей и дольку чеснока обжаривают в оливковом масле, потом кладут очищенную рыбу, добавляют воду и тушат все это 20 минут.

В другой сковородке обжаривают фенхель, репчатый лук, чеснок и мякоть помидоров. Вливают перетертую овощную смесь из первой сковородки, солят и добавляют приправы.

К столу подают отдельно густой бульон и куски рыбы, а еще — подсушенный багет и чесночный соус. Bon appétit!

© Depositphotos / GreenArtPhotograph
© Depositphotos / dolphy_tv

Пастуший пирог — традиционное блюдо в Великобритании. Он больше похож на запеканку — там нет теста. Иногда вместо мяса хозяйки делают начинку из рыбы.

Лук и чеснок обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки, добавляют белое сухое вино и сливки, а также предварительно обжаренные кусочки лосося. Сверху — зеленый горошек, а на него выдавливают из кондитерского мешка картофельное пюре, приготовленное на сливках.

Потом сковороду на 20 минут ставят в духовку. Все, пирог готов!

Рыбный пирог
4 из 16

Пастуший пирог — традиционное блюдо в Великобритании. Он больше похож на запеканку — там нет теста. Иногда вместо мяса хозяйки делают начинку из рыбы.

Лук и чеснок обжаривают на сливочном масле до золотистой корочки, добавляют белое сухое вино и сливки, а также предварительно обжаренные кусочки лосося. Сверху — зеленый горошек, а на него выдавливают из кондитерского мешка картофельное пюре, приготовленное на сливках.

Потом сковороду на 20 минут ставят в духовку. Все, пирог готов!

© Depositphotos / dolphy_tv
CC BY-SA 3.0 / JIP / A traditional Finnish kalakukko, made in Savonia, Finland, bought in Helsinki, Finland, prepared to be eaten in Colomars, Alpes-Maritimes, France.

В Финляндии делают калакукко — пирог с форелью или семгой.

Для теста используют ржаную и пшеничную муку, воду, масло, соль.

Начинка — пропущенное через мясорубку обжаренное сало с луком, рыбное филе, сливки, соль и перец.

Пирог выпекают три часа, а перед подачей на стол смазывают растопленным сливочным маслом.

Каалакукко — национальный пирог из рыбы с салом, запеченный в ржаном тесте
5 из 16

В Финляндии делают калакукко — пирог с форелью или семгой.

Для теста используют ржаную и пшеничную муку, воду, масло, соль.

Начинка — пропущенное через мясорубку обжаренное сало с луком, рыбное филе, сливки, соль и перец.

Пирог выпекают три часа, а перед подачей на стол смазывают растопленным сливочным маслом.

CC BY-SA 3.0 / JIP / A traditional Finnish kalakukko, made in Savonia, Finland, bought in Helsinki, Finland, prepared to be eaten in Colomars, Alpes-Maritimes, France.
© Фото : Анна Людковская

Рыбные бургеры с необычным соусом пикантнее обыкновенных котлет.

Кусочки рыбы (лучше жирной) превращаем в фарш, добавляем цедру, сок лимона, укроп, репчатый лук, соевый соус, чеснок, перец чили и яйцо. Смешиваем с сухарями, формируем круглые котлеты и жарим на мангале или сковородке. Бургеры можно завернуть в тонкий лаваш или положить в питу.

Подавать со смесью соевого соуса, кунжутного масла, майонеза и кинзы.

Рыбные бургеры с азиатским соусом
6 из 16

Рыбные бургеры с необычным соусом пикантнее обыкновенных котлет.

Кусочки рыбы (лучше жирной) превращаем в фарш, добавляем цедру, сок лимона, укроп, репчатый лук, соевый соус, чеснок, перец чили и яйцо. Смешиваем с сухарями, формируем круглые котлеты и жарим на мангале или сковородке. Бургеры можно завернуть в тонкий лаваш или положить в питу.

Подавать со смесью соевого соуса, кунжутного масла, майонеза и кинзы.

© Фото : Анна Людковская
© Depositphotos / gregorylee

Простой рецепт средиземноморской кухни — рыба в фольге. Стейки или филе смазывают оливковым маслом со специями, посыпают зеленью, заворачивают в металлический лист и отправляют в духовку или на решетку барбекю.

Готовое блюдо поливают соком лимона. Овощи и картофель — идеальный гарнир.

Рыба в фольге
7 из 16

Простой рецепт средиземноморской кухни — рыба в фольге. Стейки или филе смазывают оливковым маслом со специями, посыпают зеленью, заворачивают в металлический лист и отправляют в духовку или на решетку барбекю.

Готовое блюдо поливают соком лимона. Овощи и картофель — идеальный гарнир.

© Depositphotos / gregorylee
© Depositphotos / amenic181

Можно обойтись и без фольги. Стейки лосося или другой красной рыбы посыпать приправами, чуть-чуть смазать оливковым маслом и запекать на решетке до золотистой корочки.

Лосось на гриле
8 из 16

Можно обойтись и без фольги. Стейки лосося или другой красной рыбы посыпать приправами, чуть-чуть смазать оливковым маслом и запекать на решетке до золотистой корочки.

© Depositphotos / amenic181
© Public Domain / NOAA

В Сербии и Болгарии вкусно готовят мясо акулы. Черноморские виды этого морского хищника — катран и ватос (морская лисица). Они хороши тем, что в них нет костей, только хрящи.

Филе рыбы обваливают в муке, солят, перчат, добавляют специи по вкусу, цедру лимона и жарят на подсолнечном масле.

Катран (Squalus acanthias)
9 из 16

В Сербии и Болгарии вкусно готовят мясо акулы. Черноморские виды этого морского хищника — катран и ватос (морская лисица). Они хороши тем, что в них нет костей, только хрящи.

Филе рыбы обваливают в муке, солят, перчат, добавляют специи по вкусу, цедру лимона и жарят на подсолнечном масле.

© Public Domain / NOAA
© Depositphotos / ridofranz

Чтобы устроить дома вечер японской кухни, достаточно отварить рис, тонко порезать филе свежей красной рыбы, сформировать суши и выставить на стол васаби, соевый соус и деревянные палочки.

"Итадакимас", что значит "приятного аппетита"!

Нигири суши
10 из 16

Чтобы устроить дома вечер японской кухни, достаточно отварить рис, тонко порезать филе свежей красной рыбы, сформировать суши и выставить на стол васаби, соевый соус и деревянные палочки.

"Итадакимас", что значит "приятного аппетита"!

© Depositphotos / ridofranz
© Flickr / Kenneth Lu

В Греции одно из самых популярных рыбных блюд — жареная барбунья (в России ее называют барабулька, но тут она мельче). Жарят во фритюре, а в духовке запекают с луком, чесноком, зеленью и помидорами.

Анчоусы — мелкую рыбку — греки тоже жарят, маринуют, запекают.

Анчоусы
11 из 16

В Греции одно из самых популярных рыбных блюд — жареная барбунья (в России ее называют барабулька, но тут она мельче). Жарят во фритюре, а в духовке запекают с луком, чесноком, зеленью и помидорами.

Анчоусы — мелкую рыбку — греки тоже жарят, маринуют, запекают.

© Flickr / Kenneth Lu
© Фото : Pixabay/u_aitkr8xo

Быстро и просто — кальмары (или их кольца) на гриле или в сковороде. В Греции их запекают с фетой и томатом.

Морепродукты
12 из 16

Быстро и просто — кальмары (или их кольца) на гриле или в сковороде. В Греции их запекают с фетой и томатом.

© Фото : Pixabay/u_aitkr8xo
© Фото : Pixabay/Eric Lagarde

Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном. В него кладут курицу или морепродукты (мидии, креветки, кальмары), а также овощи, добавляют белое сухое вино, зелень и специи.

Испанцы говорят о более 300 рецептах паэльи. В переводе с валенсийского paella — "сковорода". Это блюдо прямо в ней и подают.

Паэлья
13 из 16

Паэлья — национальное испанское блюдо из риса, подкрашенного шафраном. В него кладут курицу или морепродукты (мидии, креветки, кальмары), а также овощи, добавляют белое сухое вино, зелень и специи.

Испанцы говорят о более 300 рецептах паэльи. В переводе с валенсийского paella — "сковорода". Это блюдо прямо в ней и подают.

© Фото : Pixabay/Eric Lagarde
© Фото : Pixabay/DanaTentis

В Черногории в ресторанах предлагают маленьких кальмаров, фаршированных сыром. Начинку приготовить просто: смешать измельченные фету, вареное яйцо, много зелени и оливковое масло.

А еще там фаршируют кальмары креветками и рисом — с луком, болгарским перцем, сельдереем, чесноком, маслинами и фисташками.

К рыбе и морепродуктам полагается гарнир: разваренная до состояния пюре картошка перемешивается с листьями свеклы. Получается что-то похожее на картофель со шпинатом — вкусно и полезно.

Фаршированный кальмар
14 из 16

В Черногории в ресторанах предлагают маленьких кальмаров, фаршированных сыром. Начинку приготовить просто: смешать измельченные фету, вареное яйцо, много зелени и оливковое масло.

А еще там фаршируют кальмары креветками и рисом — с луком, болгарским перцем, сельдереем, чесноком, маслинами и фисташками.

К рыбе и морепродуктам полагается гарнир: разваренная до состояния пюре картошка перемешивается с листьями свеклы. Получается что-то похожее на картофель со шпинатом — вкусно и полезно.

© Фото : Pixabay/DanaTentis
© Фото : Pixabay/martin miranda

Традиционная закуска к прохладительным напиткам — кольца кальмара в кляре. Для него нужно смешать пиво, яичный желток, лимонный сок, соль, растительное масло и муку. Подают с лимоном и разными соусами.

Кольца кальмара
15 из 16

Традиционная закуска к прохладительным напиткам — кольца кальмара в кляре. Для него нужно смешать пиво, яичный желток, лимонный сок, соль, растительное масло и муку. Подают с лимоном и разными соусами.

© Фото : Pixabay/martin miranda
© Pixabay/Niki Dinov

Отварные кальмары хороши с соусом песто. Еще туда добавляют сок лимона, кедровые орешки и мелко порезанные шпинат и чеснок. Экспериментируйте!

Кальмары
16 из 16

Отварные кальмары хороши с соусом песто. Еще туда добавляют сок лимона, кедровые орешки и мелко порезанные шпинат и чеснок. Экспериментируйте!

© Pixabay/Niki Dinov
6310002
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