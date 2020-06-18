Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах

Уха — русское национальное блюдо. Есть десятки рецептов, но в классическом варианте этот суп готовят в эмалированной или глиняной посуде из судака, окуня, ерша или сига.

Маленький секрет: чтобы бульон был прозрачным и не слишком сильно пах рыбой, крышку с кастрюли нужно снять. Также лучше не допускать бурного кипения.

Рыбу закладывают в овощной отвар из лука, картофеля и моркови и варят 12 минут — морскую, 20 минут — речную. Лавровый лист, черный перец, укроп, петрушка, зеленый лук и эстрагон — обязательные специи, остальные — по вкусу.