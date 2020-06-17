МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве , сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты Мосэкомониторинга приступили к работам по ежегодному мониторингу почв города. Сеть мониторинга почв охватывает всю территорию города в современных границах, 1333 площадки постоянного наблюдения расположены на территориях различного функционального назначения: в общественных, жилых, производственных зонах, зонах особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях и вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Ежегодно обследуется около 300 территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки пространственного загрязнения почвенного покрова из поверхностного слоя отбираются смешанные пробы почвы. На отдельных территориях исследуется миграция загрязняющих веществ по профилю почвы до глубины 50 сантиметров. При проведении аналитических исследований специалисты изучают основные агрохимические свойства почв - рН, содержание органического вещества, макроэлементов питания растений – азота, фосфора, калия, контролируют возможные процессы засоления, определяют общее валовое содержание тяжелых металлов и их подвижных форм, а также органических загрязнителей - бензпирена и нефтепродуктов.

"Химическое загрязнение почв оценивается по содержанию гигиенически нормируемых химических элементов и соединений. Для комплексной оценки уровня загрязнения почв тяжелыми металлами дополнительно используется специальный геохимический показатель - суммарный показатель загрязнения, который показывает, насколько содержание элемента на контрольной территории превышает фоновое значение. Использование комплексного показателя позволяет оценить совокупный уровень воздействия на почвы всего перечня контролируемых тяжелых металлов", - уточняется в материале.