Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200617/1573370074.html
Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве
Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-23T15:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156154/83/1561548365_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_fd3cae2c77e28314dd4731dfa81899ca.jpg
https://ria.ru/20200617/1573369822.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156154/83/1561548365_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_fd3cae2c77e28314dd4731dfa81899ca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156154/83/1561548365_352:0:3083:2048_1400x0_80_0_0_c4211b3464c9592b899e529e7b0b5319.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156154/83/1561548365_1035:0:3083:2048_1400x0_80_0_0_1625d5639184b38dac08428bd1269f74.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва

Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве

15:30 17.06.2020 (обновлено: 15:31 23.06.2020)
2
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДеревья, высаженные около Удальцовских прудов в Москве
Деревья, высаженные около Удальцовских прудов в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ежегодный экологический мониторинг почв начался в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосэкомониторинга приступили к работам по ежегодному мониторингу почв города. Сеть мониторинга почв охватывает всю территорию города в современных границах, 1333 площадки постоянного наблюдения расположены на территориях различного функционального назначения: в общественных, жилых, производственных зонах, зонах особо охраняемых природных территориях, природных и озелененных территориях и вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Ежегодно обследуется около 300 территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для оценки пространственного загрязнения почвенного покрова из поверхностного слоя отбираются смешанные пробы почвы. На отдельных территориях исследуется миграция загрязняющих веществ по профилю почвы до глубины 50 сантиметров. При проведении аналитических исследований специалисты изучают основные агрохимические свойства почв - рН, содержание органического вещества, макроэлементов питания растений – азота, фосфора, калия, контролируют возможные процессы засоления, определяют общее валовое содержание тяжелых металлов и их подвижных форм, а также органических загрязнителей - бензпирена и нефтепродуктов.
"Химическое загрязнение почв оценивается по содержанию гигиенически нормируемых химических элементов и соединений. Для комплексной оценки уровня загрязнения почв тяжелыми металлами дополнительно используется специальный геохимический показатель - суммарный показатель загрязнения, который показывает, насколько содержание элемента на контрольной территории превышает фоновое значение. Использование комплексного показателя позволяет оценить совокупный уровень воздействия на почвы всего перечня контролируемых тяжелых металлов", - уточняется в материале.
Медуница
17 июня, 15:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках
Сообщается, что в 2019 году уровень загрязнения почв нефтепродуктами – минимальный, в 10 раз ниже нормативно "допустимого". С начала мониторинговых наблюдений - 2005-2006 годы - концентрация загрязнителя в почве снизилась в 5,3 раза.
000000
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин выступит с телеобращением
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Пожилые женщины в медицинских масках на одной из улиц Пятигорска
В России хотят увеличить размер страховой пенсии по старости
Георгий Габуния
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Мясо птицы
Роскачество обнаружило в курином филе хлор и антибиотики
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 7425 новых случаев заражения коронавирусом
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев заявил о многомиллионных долгах России перед Украиной
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России хотят увеличить пенсии по старости
Парад Победы в Москве
В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве
Адвокат раскрыл подробности развода Харламова и Асмус
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова назвал ошибку очевидцев, пытавшихся спасти Захарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:11Глава МИД Сирии уверен, что курды вернутся на сторону властей
16:11В ЛАГ выступили против интернационализации конфликта в Ливии
16:10СМИ сообщили о планах Индии "надавить" на Россию для поставок С-400
16:09Госдума в I чтении ужесточила требования к организаторам азартных игр
16:06СМИ: в Москве нашли квартиру с детьми, которых могли готовить к продаже
16:02Столтенберг приветствовал переговоры с Россией по ядерным вооружениям
16:01Миятович рассказали об атаке полиции в США на журналиста РИА Новости
16:01Более миллиона школьников примут участие в конкурсе "Большая перемена"
15:56В Крыму умер пациент с коронавирусом
15:56Армянские врачи вылечили 99-летнего ветерана войны с COVID-19
15:56В Москве до конца недели откроются еще девять центров "Мои документы"
15:54Британский эксперт оценил статью Путина о Второй мировой войне
15:52В Ярославской области завели дело после обрушения моста в апреле
15:52Житель Волгоградской области получил 17,5 лет тюрьмы за убийство женщины
15:51В Подмосковье сократилось число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
15:51Минздрав прокомментировал отсрочку маркировки лекарств
15:49Ялтинским дворникам выдадут удостоверения "маэстро чистоты"
15:49Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
15:49Лечащимся от COVID дома жителям Архангельской области выдадут лекарства
15:49В Большом Лиссабоне вернут часть ограничений из-за коронавируса
Лента новостейМолния