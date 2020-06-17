Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках

"С началом лета специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства наблюдают за цветением краснокнижных растений. В природных парках города зацвели растения, редкие и даже занесенные в Красную книгу Москвы или надзорный список: радует глаз сочными красками чина весенняя, в сосняках зарозовел лунник, белые колокольчики ландышей бесшумно звенят на полянках, нежно-голубыми глазами смотрит незабудка болотная, а желтый ирис тянется к летнему солнцу", - говорится в сообщении.