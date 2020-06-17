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Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках
Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-23T15:27
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москва

Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках

15:24 17.06.2020 (обновлено: 15:27 23.06.2020)
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© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкМедуница
Медуница
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вторая волна цветения лесных растений началась в московских лесопарках, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С началом лета специалисты ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства наблюдают за цветением краснокнижных растений. В природных парках города зацвели растения, редкие и даже занесенные в Красную книгу Москвы или надзорный список: радует глаз сочными красками чина весенняя, в сосняках зарозовел лунник, белые колокольчики ландышей бесшумно звенят на полянках, нежно-голубыми глазами смотрит незабудка болотная, а желтый ирис тянется к летнему солнцу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичам нужно бережно относиться к цветам, не срывать их и не вытаптывать почву вокруг них. Например, ландыши занесены в надзорный список Красной книги Москвы.
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