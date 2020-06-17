Нижегородцы посмотрят парад военной техники 24 июня онлайн

УФА, 17 июн - РИА Новости. Власти Нижегородской области 24 июня организуют "Марш Победы" с участием пеших расчётов территориального гарнизона и военной техники без зрителей, жители региона смогут посмотреть праздничное шествие в прямом эфире у себя дома, сообщили в пресс-службе губернатора области.
По данным пресс-службы, на Нижневолжской набережной 24 июня планируется торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен.
"Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец у себя дома в спокойной и безопасной обстановке сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице нашей Родины, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что решение о формате проведения мероприятия принимали совместно с командованием Западного военного округа с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора. "Ситуация остается сложной, но прошедшие месяцы показали, что грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события. Каждый из организаторов и командиров понимает высочайшую степень своей ответственности", - сказал Глеб Никитин.
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в ряде российских городов из-за коронавируса. Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах.