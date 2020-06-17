Нижегородцы посмотрят парад военной техники 24 июня онлайн

УФА, 17 июн - РИА Новости. Власти Нижегородской области 24 июня организуют "Марш Победы" с участием пеших расчётов территориального гарнизона и военной техники без зрителей, жители региона смогут посмотреть праздничное шествие в прямом эфире у себя дома, сообщили в пресс-службе губернатора области.

По данным пресс-службы, на Нижневолжской набережной 24 июня планируется торжественный проход пеших расчетов Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны. Доступ на данную территорию в момент проведения мероприятия будет ограничен.

"Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец у себя дома в спокойной и безопасной обстановке сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице нашей Родины, и "Марш Победы" в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что решение о формате проведения мероприятия принимали совместно с командованием Западного военного округа с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора. "Ситуация остается сложной, но прошедшие месяцы показали, что грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события. Каждый из организаторов и командиров понимает высочайшую степень своей ответственности", - сказал Глеб Никитин.