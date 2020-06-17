Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95

Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал подорожание бензина АИ-95 , цена которого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 56,7 тысячи рублей за тонну. Эксперт Фонда национальной энергобезопасностипрокомментировал подорожание бензина, цена которого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 56,7 тысячи рублей за тонну.

"Вечерней Москве" он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо. В интервьюон отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.

Собеседник издания подчеркнул, что повысились цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования, что также приводит к подорожанию нефти.

Он рассказал, что в некоторых странах выплачивают дотации в качестве компенсации за высокие цены на энергоресурсы и для стимулирования покупки автомобилей.

"Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог", — сказал он.

Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.

"Все довольны не будут. В данном случае платить будет потребитель", — указал он.

При этом Митрахович заметил, что в России средние мировые расценки на топливо.

Эксперт добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.