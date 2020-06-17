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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200617/1573093155.html
Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал подорожание бензина АИ-95, цена которого на Санкт-Петербургской... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:55
станислав митрахович
аи-95
бензин
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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https://ria.ru/20200617/1573081414.html
https://ria.ru/20200601/1572264836.html
Ну зашибись. Спрос на бенз падает,цены растут,ибо вы ж понимаете,то-се... Но после пандемии спрос вырастет...а вместе с ним и цены на него. Короче,у нас в стране законы экономики живут своей жизнью .
21
Достали эти рыночные отношения с их биржами, то от валютной всё дорожает, теперь от товарно-сырьевой, а нашим руководителям только и остаётся говорить, что всё для народа, для конкретных людей, только имена их почему-то алигархи
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11
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593457_0:0:2966:1669_1400x0_80_0_0_24638cc9a68de339f075845146b59cb7.jpg
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станислав митрахович, аи-95, бензин, экономика

Эксперт дал прогноз по ценам на бензин после рекордного подорожания АИ-95

23:52 17.06.2020 (обновлено: 23:55 17.06.2020)
11493
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович прокомментировал подорожание бензина АИ-95, цена которого на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла отметки в 56,7 тысячи рублей за тонну.
В интервью "Вечерней Москве" он отметил, что в России в качестве антикризисной меры временно ввели запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля, которые могли бы обойтись дешевле, чем отечественное топливо.
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Собеседник издания подчеркнул, что повысились цены на все импортные товары, в том числе на комплектующие для промышленного оборудования, что также приводит к подорожанию нефти.
Он рассказал, что в некоторых странах выплачивают дотации в качестве компенсации за высокие цены на энергоресурсы и для стимулирования покупки автомобилей.
"Независимые поставщики топлива и нефтяные компании предлагают пересмотреть налоговую политику и увеличить демпфирующие надбавки, которые выплачиваются нефтяникам как стимул к поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. После падения цен на нефть демпфер превратился в дополнительный налог", — сказал он.
Как считает эксперт, если убрать демпфер и сократить акцизы, бензин станет дешевле, однако это отрицательно скажется на бюджете страны.
"Все довольны не будут. В данном случае платить будет потребитель", — указал он.
При этом Митрахович заметил, что в России средние мировые расценки на топливо.
Эксперт добавил, что по окончании пандемии спрос на бензин вырастет, что приведет к его подорожанию.
Как следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала июня цена на АИ-95 выросла на 10% до 56,7 тысячи рублей за тонну, побив исторический рекорд. Как отметил президент Независимого топливного союза Павел Баженов, цена на бензин выросла в первую очередь из-за демпфирующего механизма.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСтанислав МитраховичАИ-95БензинЭкономика
Популярные комментарии
Ну зашибись. Спрос на бенз падает,цены растут,ибо вы ж понимаете,то-се... Но после пандемии спрос вырастет...а вместе с ним и цены на него. Короче,у нас в стране законы экономики живут своей жизнью .
18 июня, 00:17
Эрик Мультилох
1820100
Достали эти рыночные отношения с их биржами, то от валютной всё дорожает, теперь от товарно-сырьевой, а нашим руководителям только и остаётся говорить, что всё для народа, для конкретных людей, только имена их почему-то алигархи
18 июня, 00:52
Николай Гайдуков
1310000
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