Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников

Законопроект, позволяющий вводить санкции против китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в прошлом месяце одобрили обе палаты американского конгресса.

Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.