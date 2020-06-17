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Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:52
новости - религия и мировоззрение
дональд трамп
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости - религия и мировоззрение, дональд трамп, китай, оон, сша, в мире

Трамп подписал закон о санкциях против китайских чиновников

23:42 17.06.2020 (обновлено: 23:52 17.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома.
Законопроект, позволяющий вводить санкции против китайских должностных лиц за притеснение уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в прошлом месяце одобрили обе палаты американского конгресса.
Пекин
10 июня, 10:17
Нападки США на Китай полностью политизированы, заявил китайский посол
Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
11 июня, 13:37
Пекин назвал доклад США об отсутствии свободы религии в Китае лицемерием
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Новости - Религия и мировоззрениеДональд ТрампКитайООНСШАВ мире
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