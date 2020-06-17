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Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния, который в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента Владимира... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:41
георгий габуния
владимир путин
грузия
в мире
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https://ria.ru/20190712/1556480912.html
Да и не за всё можно извинится. Мало кто ждал извинений и мало кому они нужны
19
Конечно на него есть заказ . И то что он идёт из Чечни это без сомнений .
17
14
грузия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155632/32/1556323231_159:0:1712:874_1400x0_80_0_0_167b932c32aaefb1bc6df80f2eb0e060.jpg
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РИА Новости
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георгий габуния, владимир путин, грузия, в мире

Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина

23:26 17.06.2020 (обновлено: 23:41 17.06.2020)
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© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"Георгий Габуния
Георгий Габуния
© Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"
ТБИЛИСИ, 17 июн — РИА Новости. Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния, который в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента Владимира Путина, заявил, что не собирается извиняться.
Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержали россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал эти заявления глупостью. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения в адрес российских властей касательно "планов" совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.
"Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже", — сказал Габуния в эфире телекомпании "Пирвели".
Он также заявил, что извиняться не намерен.
Георгий Габуния
12 июля 2019, 23:20
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
36224216377
Обсудить 14
Георгий ГабунияВладимир ПутинГрузияВ мире
Популярные комментарии
Да и не за всё можно извинится. Мало кто ждал извинений и мало кому они нужны
17 июня, 23:30
Ярослав Погодин
1800001
Конечно на него есть заказ . И то что он идёт из Чечни это без сомнений .
18 июня, 00:05
freizdorf
1011113
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