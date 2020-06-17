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Распространение нового коронавируса
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Еще 13 человек заболели COVID-19 в саратовской районной больнице
Еще 13 человек заразились коронавирусной инфекцией в Балашовской районной больнице в Саратовской области, где одно из отделений из-за угрозы COVID-19 ранее... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:22
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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игорь шувалов
саратовская область
балашовский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь шувалов, саратовская область, балашовский район, происшествия

Еще 13 человек заболели COVID-19 в саратовской районной больнице

23:22 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник клиники в защитном костюме
Сотрудник клиники в защитном костюме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще 13 человек заразились коронавирусной инфекцией в Балашовской районной больнице в Саратовской области, где одно из отделений из-за угрозы COVID-19 ранее закрыли на карантин, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 2 июня сообщил, что 18 заразившихся коронавирусной инфекцией выявили в одном из отделений Балашовской районной больницы, которое уже закрыли на карантин. В среду оперштаб сообщил о выявлении 25 новых случаев коронавируса на территории Балашовского района.
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
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"Нового очага инфекции на территории Балашовского района нет. Это активное обследование контактных лиц. В первую очередь, это обследование... был занос инфекции в районную больницу, поэтому это в том числе зарегистрированные случаи инфицирования персонала - восемь человек, пять человек - это инфицирование пациентов. Остальные случаи - это разрозненные случаи по району", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4982 случая заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2317.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ШуваловСаратовская областьБалашовский районПроисшествия
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