Еще 13 человек заболели COVID-19 в саратовской районной больнице

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще 13 человек заразились коронавирусной инфекцией в Балашовской районной больнице в Саратовской области, где одно из отделений из-за угрозы COVID-19 ранее закрыли на карантин, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19 2 июня сообщил, что 18 заразившихся коронавирусной инфекцией выявили в одном из отделений Балашовской районной больницы, которое уже закрыли на карантин. В среду оперштаб сообщил о выявлении 25 новых случаев коронавируса на территории Балашовского района.
"Нового очага инфекции на территории Балашовского района нет. Это активное обследование контактных лиц. В первую очередь, это обследование... был занос инфекции в районную больницу, поэтому это в том числе зарегистрированные случаи инфицирования персонала - восемь человек, пять человек - это инфицирование пациентов. Остальные случаи - это разрозненные случаи по району", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4982 случая заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2317.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.