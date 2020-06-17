https://ria.ru/20200617/1573092620.html
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29 575 человек
Число умерших от коронавируса во Франции достигло 29 575, за сутки в больницах скончались 28 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:21
2020-06-17T23:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
в мире
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франция
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире
ПАРИЖ, 17 июн - РИА Новости.
Число умерших от коронавируса во Франции
достигло 29 575, за сутки в больницах скончались 28 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 575 человек, из них 19 118 умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.
В больницах остаются 10 267 человек. За последние 24 часа 116 больных COVID-19 были госпитализированы.
В реанимацию находится 772 пациента. За сутки в реанимацию поступили 14 человек. Вместе с тем общее число пациентов в реанимации снизилось на 48 по сравнению со вторником.
С момента начала эпидемии во Франции были госпитализированы 103,5 тысячи человек. После выздоровления домой вернулись более 73,6 тысячи человек, отмечается в коммюнике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.