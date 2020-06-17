Главы МИД G7 призвали Пекин пересмотреть решение по Гонконгу

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Главы МИД G7 выразили серьезную озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите нацбезопасности Гонконга, обвинив Пекин в несоблюдении обязательств, и призвали его пересмотреть свое решение, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, распространенном в среду госдепартаментом США.
"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также представитель Европейского Союза высокого уровня подчеркиваем нашу серьезную озабоченность относительно решения Китая ввести в действие закон о национальной безопасности в отношении Гонконга", - говорится в документе.
По мнению подписантов, это решение противоречит основному закону Гонконга и международным обязательствам Пекина, прописанным в Китайско-Британской совместной декларации.
"Предложенный закон о национальной безопасности будет представлять собой серьезную угрозу, подрывая принцип "одна страна – две системы" и высокую степень автономии территории", - сказано в заявлении.
12 июня, 14:15В ШОС вопрос Гонконга назвали внутренним делом Китая
Авторы считают, что необходимы открытые дебаты, консультации и "уважение защищенных прав и свобод" Гонконга. Они также выразили мнение, что решение Китая угрожает фундаментальным правам и свободам всего населения Гонконга.
"Мы настоятельно призываем власти Китая изменить свое решение", - заключают главы МИД "большой семерки".
В последние дни отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.