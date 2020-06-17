Главы МИД G7 призвали Пекин пересмотреть решение по Гонконгу

Сотрудники полиции во время акции протеста в Гонконге

ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. Главы МИД Главы МИД G7 выразили серьезную озабоченность по поводу китайского законопроекта о защите нацбезопасности Гонконга , обвинив Пекин в несоблюдении обязательств, и призвали его пересмотреть свое решение, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, распространенном в среду госдепартаментом США

Франции, Германии, Италии, Японии и "Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Канады Великобритании , а также представитель Европейского Союза высокого уровня подчеркиваем нашу серьезную озабоченность относительно решения Китая ввести в действие закон о национальной безопасности в отношении Гонконга", - говорится в документе.

По мнению подписантов, это решение противоречит основному закону Гонконга и международным обязательствам Пекина, прописанным в Китайско-Британской совместной декларации.

"Предложенный закон о национальной безопасности будет представлять собой серьезную угрозу, подрывая принцип "одна страна – две системы" и высокую степень автономии территории", - сказано в заявлении.

Авторы считают, что необходимы открытые дебаты, консультации и "уважение защищенных прав и свобод" Гонконга. Они также выразили мнение, что решение Китая угрожает фундаментальным правам и свободам всего населения Гонконга.

"Мы настоятельно призываем власти Китая изменить свое решение", - заключают главы МИД "большой семерки".