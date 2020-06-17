Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области превысило 700

САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области , превысило 700 человек, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 4982 случая заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2317. По данным минздрава региона на 15 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области составляло 615, из них 33 получили страховые выплаты на общую сумму 2,27 миллиона рублей.

"На сегодняшний день в общей сложности зарегистрированы 706 случаев инфицирования медицинских работников", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он уточнил, что уже 35 медицинских работников получили единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.