https://ria.ru/20200617/1573092243.html
Число заболевших COVID-19 медиков в Саратовской области превысило 700
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 700 человек, сообщил в среду первый замминистра... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:06
2020-06-17T23:06
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
игорь шувалов
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь шувалов, саратовская область, общество
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области
, превысило 700 человек, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 4982 случая заражения коронавирусом, умерли 39 пациентов, выздоровели 2317. По данным минздрава региона на 15 июня, количество зараженных коронавирусом медработников в области составляло 615, из них 33 получили страховые выплаты на общую сумму 2,27 миллиона рублей.
"На сегодняшний день в общей сложности зарегистрированы 706 случаев инфицирования медицинских работников", - сказал Шувалов
в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что уже 35 медицинских работников получили единовременные страховые выплаты из-за заражения коронавирусной инфекцией на работе.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.