https://ria.ru/20200617/1573092044.html
Попова: массовый выход людей на улицу в США повлияет на развитие эпидемии
Массовый выход людей на улицу в США повлияет на эпидпроцесс, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:01
2020-06-17T23:01
распространение нового коронавируса
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
общество
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https://ria.ru/20200617/1573088287.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, общество