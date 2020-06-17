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Попова: массовый выход людей на улицу в США повлияет на развитие эпидемии
Массовый выход людей на улицу в США повлияет на эпидпроцесс, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:01
распространение нового коронавируса
джордж флойд
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коронавирусы
анна попова
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, общество

Попова: массовый выход людей на улицу в США повлияет на развитие эпидемии

23:01 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкПротестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Массовый выход людей на улицу в США повлияет на эпидпроцесс, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я думаю, влияет и еще повлияет, безусловно. При таком количестве инфекционного материала внутри популяции это не может остаться без реакции вируса и эпидпроцесса", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, влияет ли то, что люди в США массово выходят на улицу, на число заболевших там коронавирусом.
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Распространение нового коронавирусаДжордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СШАОбщество
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