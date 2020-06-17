https://ria.ru/20200617/1573091672.html
"Газпром" считает жалобы в ФАС необоснованными
"Газпром" знаком с сутью полученных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ жалоб по поводу закупки труб на рекордную сумму, считает их попыткой сорвать... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:02
2020-06-17T23:02
россия
газпром
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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РИА Новости
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россия, газпром, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Газпром" знаком с сутью полученных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ жалоб по поводу закупки труб на рекордную сумму, считает их попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестпроектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".
"Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - заявили в компании.
Рассмотрение ведомством таких жалоб компания считаем недопустимым, подчеркнули в пресс-службе.
ФАС России получила две жалобы по поводу закупки труб большого диаметра "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей. Одна жалоба была подана компанией ООО "Просперити", вторая - от физического лица. Их рассмотрение запланировано на 19 июня.
Ранее компания "Газпром инвест" объявила открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Предполагалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта - Торжок" и "Бованенково - Ухта". Заказчик указал и склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.