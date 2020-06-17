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СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле
Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением, сообщает следственное управление... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:48
следственный комитет россии (ск рф)
тула
происшествия
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тула
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), тула, происшествия

СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле

22:48 17.06.2020
2088
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле. По данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое - в тяжелом состоянии.
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"По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и врезался в опору моста. В результате девять человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что по факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
12 июня, 14:33
В Амурской области в ДТП с рейсовым автобусом погиб ребенок
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Следственный комитет России (СК РФ)ТулаПроисшествия
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