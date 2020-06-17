https://ria.ru/20200617/1573091619.html
СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле
Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением, сообщает следственное управление... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:48
2020-06-17T22:48
следственный комитет россии (ск рф)
тула
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://ria.ru/20200616/1573023748.html
https://ria.ru/20200612/1572855386.html
1
тула
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_20ead42323535bb154cffa76b5ae3ccf.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_290:0:2338:2048_1400x0_80_0_0_68358839f3b053516c2f99fb4101ffbb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), тула, происшествия
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле
. По данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое - в тяжелом состоянии.
"По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и врезался в опору моста. В результате девять человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что по факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымается и анализируется документация, регламентирующая техническое состояние автобуса.