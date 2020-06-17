СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Водитель автобуса, врезавшегося в опору моста в Туле, в результате чего пострадали девять человек, не справился с управлением, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что восемь человек пострадали при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле . По данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту 162к, не справился с управлением и врезался в опору моста. В результате девять человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что по факту проводится доследственная проверка по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".