В Идлибе боевики блокировали колонну из микроавтобусов с выпускниками

"...На южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия", - сказал Щербицкий.