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Война в Сирии
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В Идлибе боевики блокировали колонну из микроавтобусов с выпускниками
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:45
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
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353
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), в мире

В Идлибе боевики блокировали колонну из микроавтобусов с выпускниками

22:45 17.06.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий
"...На южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия", - сказал Щербицкий.
Для выхода выпускников школ открыты два пункта пропуска: "Алеппо" и "Трумба". При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо на текущий момент прибыло свыше 700 молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территорий, сообщил Щербицкий.
"Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее", - добавил Щербицкий.
* Террорисческая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)В мире
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