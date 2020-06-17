https://ria.ru/20200617/1573091548.html
В Идлибе боевики блокировали колонну из микроавтобусов с выпускниками
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:45
2020-06-17T22:45
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировали колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками в населенном пункте Найраб провинции Идлиб
, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Щербицкий
"...На южной окраине населенного пункта Найраб провинции Идлиб группа боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* блокировала колонну из 17 микроавтобусов с выпускниками. Попытка части юношей и девушек совместно с родителями продолжить в пешем порядке движение в направлении контрольно-пропускного пункта ВС САР, расположенного в районе населенного пункта Трумба, была пресечена боевиками под угрозой применения оружия", - сказал Щербицкий.
Для выхода выпускников школ открыты два пункта пропуска: "Алеппо" и "Трумба". При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо на текущий момент прибыло свыше 700 молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территорий, сообщил Щербицкий.
"Действия радикальных формирований очевидно направлены на подрыв процесса мирного урегулирования и лишают молодежь шанса на лучшее будущее", - добавил Щербицкий.
* Террорисческая группировка, запрещенная в России.