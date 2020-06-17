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Саратовский Минздрав выяснит причину смерти ветерана после обследования
Минздрав Саратовской области по поручению губернатора разбирается в ситуации со смертью ветерана Великой Отечественной войны после прохождения профилактического РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:40
валерий радаев
следственный комитет россии (ск рф)
игорь шувалов
саратовская область
общество
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353
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валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), игорь шувалов, саратовская область, общество

Саратовский Минздрав выяснит причину смерти ветерана после обследования

22:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВ реанимации
В реанимации
© РИА Новости / Виталий Аньков
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САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Минздрав Саратовской области по поручению губернатора разбирается в ситуации со смертью ветерана Великой Отечественной войны после прохождения профилактического обследования в областном госпитале для ветеранов войн, сообщил в среду первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Ранее управление СК РФ по области сообщило, что следователи проводят проверку сообщения о смерти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Митченко. По предварительным данным, ветерана 14 мая госпитализировали в госпиталь для профилактического обследования, жалоб на здоровье у него не было, а в конце мая его выписали, при этом забиравшие пациента родственники заметили симптомы перенесенного инсульта, хотя персонал медучреждения не сообщил им об этом и не принял должных мер к его своевременному оказанию помощи. Ветеран скончался 14 июня.
"С учетом того, что у родственников пациента есть определенные вопросы к качеству оказания медицинской помощи и есть поручение губернатора области Валерия Радаева детально разобраться в том, что произошло и были ли какие-то дефекты в ходе оказания медицинской помощи, разумеется, министерство здравоохранения принимает участие в разборе данного случая", - сказал Шувалов в среду на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что в результате проведенного анализа ведомство сможет сделать определенные выводы.
"Разумеется, здесь нужно детально подойти к данному вопросу, понять, что происходило, каким образом, где были - если они были - допущены какие-то определенные нарушения, естественно, после этого представить информацию губернатору области... К данной проверке привлечены и специалисты Саратовского государственного медицинского университета для того, чтобы она была полноценной, качественной, ну и главные внештатные специалисты минздрава области тоже (привлечены)", - заключил замминистра.
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