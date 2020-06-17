Саратовский Минздрав выяснит причину смерти ветерана после обследования

"Разумеется, здесь нужно детально подойти к данному вопросу, понять, что происходило, каким образом, где были - если они были - допущены какие-то определенные нарушения, естественно, после этого представить информацию губернатору области... К данной проверке привлечены и специалисты Саратовского государственного медицинского университета для того, чтобы она была полноценной, качественной, ну и главные внештатные специалисты минздрава области тоже (привлечены)", - заключил замминистра.