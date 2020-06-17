Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве

Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.

"Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.

Кроме того, Пашаев заявил, что артист готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защитник добавил, что смог поговорить с братом потерпевшего, но тот заявил, что сможет пообщаться с ним только с разрешения своего адвоката.

Юрист также сообщил, что Ефремов "очень плохо" себя чувствует" после трагедии.

"Как вы думаете, если человек за неделю похудел на шесть килограммов?" — сказал Пашаев.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы . Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.