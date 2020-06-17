Адвокат Ефремова рассказал о его желании попасть в СИЗО

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о желании актера находиться в СИЗО во время следствия.
"Приходилось с ним даже ругаться, он говорил — я хочу в тюрьму, в СИЗО", — сказал юрист.
Кроме того, Пашаев заявил, что артист готов возместить моральный и материальный ущерб семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Защитник добавил, что смог поговорить с братом потерпевшего, но тот заявил, что сможет пообщаться с ним только с разрешения своего адвоката.
Юрист также сообщил, что Ефремов "очень плохо" себя чувствует" после трагедии.
"Как вы думаете, если человек за неделю похудел на шесть килограммов?" — сказал Пашаев.
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Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил смертельное ДТП в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в больницу, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Суд отправил Ефремова под домашний арест.
Спустя несколько дней после ДТП актер извинился перед семьей погибшего. Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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