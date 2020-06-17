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Война в Сирии
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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо
Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:29
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, турция, сирия, алеппо, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли населенные пункты в Алеппо

22:29 17.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские ополченцы на позициях напротив "Джебхат-ан-Нусры"* в пригороде Алеппо
Сирийские ополченцы на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры* в пригороде Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"* обстреляла населенные пункты в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксировано два обстрела населенного пункта Эрназ, один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он.
За прошедшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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14 июня, 22:07Война в Сирии
Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииТурцияСирияАлеппоВ мире
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