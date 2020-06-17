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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573091171.html
МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании
Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:13
голосование по поправкам в конституцию
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

22:23 17.06.2020 (обновлено: 23:13 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАктивисты Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции" в Краснодаре
Активисты Всероссийского общественного корпуса Волонтеры Конституции в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Ранее "Открытые медиа" сообщили, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции.
"Не подтверждаем. Все комиссии работают в штатном режиме", - сказал РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить данную информацию.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
16 июня, 01:04Голосование по поправкам в Конституцию
Личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения начался в УИКах
17621212
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Голосование по поправкам в КонституциюМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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