На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы

Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ночная репетиция парада, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась в среду на Красной площади в Первая ночная репетиция парада, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась в среду на Красной площади в Москве , заявили в Минобороны.

"В 22.00 по московскому времени на Красной площади столицы военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны приступили к проведению тренировки военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пешая колонна сформирована из более чем 40 парадных расчетов представителей российских силовых структур, также в тренировке на Красной площади принимают участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

"Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на юбилейном параде будет представлена историческая составляющая. В пешей части парада будет представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами соединений и воинских частей периода войны, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, парадный расчет в форме участников военного парада 1945 года.

"В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые", - заявляют в Минобороны.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проводится в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.