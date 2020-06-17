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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200617/1573091095.html
На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась в среду на Красной площади в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:15
зрс с-350 "витязь"
парад победы
воздушно-десантные войска россии
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москва
безопасность
общество
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Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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зрс с-350 "витязь", парад победы, воздушно-десантные войска россии, панцирь-с1, александр суворов, бмп-2, москва, безопасность, общество

На Красной площади началась первая ночная репетиция парада Победы

22:15 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
Танки-Т-34 во время прохода по Тверской улице перед началом ночной репетиции парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая ночная репетиция парада, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, началась в среду на Красной площади в Москве, заявили в Минобороны.
"В 22.00 по московскому времени на Красной площади столицы военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны приступили к проведению тренировки военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пешая колонна сформирована из более чем 40 парадных расчетов представителей российских силовых структур, также в тренировке на Красной площади принимают участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.
"Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на юбилейном параде будет представлена историческая составляющая. В пешей части парада будет представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с боевыми знаменами соединений и воинских частей периода войны, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников, парадный расчет в форме участников военного парада 1945 года.
"В состав механизированной колонны вошли 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые", - заявляют в Минобороны.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
Вчера, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
Представлены танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-миллиметровым боевым модулем "Эпоха", БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса "БАЛ", зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ", машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования "Листва".
К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Тренировка военного парада проводится в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.
Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится в четверг, также в 22.00, генеральная репетиция – 20 июня.
Военнослужащие на военном параде на Красной площади
Вчера, 05:0875 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
601004
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75 лет Великой ПобедыЗРС С-350 "Витязь"Парад ПобедыВоздушно-десантные войска РоссииПанцирь-С1Александр СуворовБМП-2МоскваБезопасностьОбщество
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