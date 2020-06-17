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https://ria.ru/20200617/1573091051.html
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Из-за проблем с алкоголем актер Михаил Ефремов "медленно убивал себя", заявила в интервью "МК" его коллега Нонна Гришаева. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:15
дтп с участием михаила ефремова
культура
михаил ефремов
нонна гришаева
москва
общество
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1572975810.html
Как бы орала эта гарлопанка, если бы Ефремов убил кого то из её родных. Моралистка трёх копеечная.
22
По-моему, не свора набросилась, а людям надоели мажоры, которые могут убивать людей и им за это ничего не бывает. А вот свора, или лучше стая, поднялась на защиту Ефремова, конченого алкаша, но своего алкаша. Каждый в этой стае представил себя на его месте и теперь визжат в защиту, чтобы им, если что, не пришлось потом сидеть в тюрьме.
19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152218/85/1522188575_194:0:2958:1555_1400x0_80_0_0_462275504d76f355415e79353144b5c4.jpg
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, нонна гришаева, москва, общество, происшествия

Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым

22:12 17.06.2020 (обновлено: 22:15 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Из-за проблем с алкоголем актер Михаил Ефремов "медленно убивал себя", заявила в интервью "МК" его коллега Нонна Гришаева.
Она отметила, что с артистом всегда "непросто работалось".
"Алкоголизм — это болезнь. Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко — заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?" — сказала она.
Гришаева раскритиковала тех, кто пытается "пиариться" на истории со смертельным ДТП с участием Ефремова.
"Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?" — цитирует ее издание.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
16 июня, 03:23
Соловьев осудил "Современник" за заявление в поддержку Ефремова
По словам Гришаевой, в произошедшей трагедии ей жалко и Ефремова, и погибшего, и его родственников.
"Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста Михаила Ефремова", — приводит "МК" слова актрисы.
Как подчеркнула Гришаева, Ефремов "погубил и себя, и чужую душу".
ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас артист находится под домашним арестом.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
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КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНонна ГришаеваМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Как бы орала эта гарлопанка, если бы Ефремов убил кого то из её родных. Моралистка трёх копеечная.
18 июня, 00:03
Арсений Новиков
1800004
По-моему, не свора набросилась, а людям надоели мажоры, которые могут убивать людей и им за это ничего не бывает. А вот свора, или лучше стая, поднялась на защиту Ефремова, конченого алкаша, но своего алкаша. Каждый в этой стае представил себя на его месте и теперь визжат в защиту, чтобы им, если что, не пришлось потом сидеть в тюрьме.
18 июня, 02:54
Gunnar Off
1600003
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