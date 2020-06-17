Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым

Она отметила, что с артистом всегда "непросто работалось".

"Алкоголизм — это болезнь. Сейчас много говорят, почему не лечили, куда смотрели друзья. Думаете, это так легко — заставить человека с таким тяжелым характером лечь в клинику?" — сказала она.

Гришаева раскритиковала тех, кто пытается "пиариться" на истории со смертельным ДТП с участием Ефремова.

"Это свора, которая набросилась, пляшет на костях и забивает камнями. Разве все вы безгрешны?" — цитирует ее издание.

По словам Гришаевой, в произошедшей трагедии ей жалко и Ефремова, и погибшего, и его родственников.

"Как он сказал в своем обращении, нет больше такого артиста Михаила Ефремова", — приводит "МК" слова актрисы.

Как подчеркнула Гришаева, Ефремов "погубил и себя, и чужую душу".

ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве . Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.