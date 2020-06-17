Трамп продлил санкции против Северной Кореи

"Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове и действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В этой связи… я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи", - сказано в документе.