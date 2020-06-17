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Трамп продлил санкции против Северной Кореи
Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи, говорится в тексте уведомления за подписью Трампа,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T22:03
санкции
северная корея
дональд трамп
кндр
сша
в мире
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353
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санкции, северная корея, дональд трамп, кндр, сша, в мире

Трамп продлил санкции против Северной Кореи

21:54 17.06.2020 (обновлено: 22:03 17.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи, говорится в тексте уведомления за подписью Трампа, распространенного в среду Белым домом.
"Существование и риск распространения расщепляющихся веществ, пригодных для использования в оружии, на Корейском полуострове и действия и принципы властей Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную и исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В этой связи… я продлеваю на один год режим национальной чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи", - сказано в документе.
Этот режим, предусматривающий санкции, был объявлен президентским указом от 26 июня 2008 года.
В частности, эти санкции относятся к распространению ядерных материалов и другим действиям КНДР, которые, как считают США, нарушают стабильность в регионе.
США ведут переговоры с КНДР о денуклеаризации, но не раз заявляли, что не будут снимать санкции, пока не будет достигнуто ядерное разоружение Северной Кореи.
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СанкцииСеверная КореяДональд ТрампКНДРСШАВ мире
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