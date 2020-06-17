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США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:16
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министерство обороны сша, сша, в мире

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"

21:51 17.06.2020 (обновлено: 23:16 17.06.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.
"Я бы сказал, что мы все еще опережаем их (РФ и КНР - ред.), но для нас однозначно существует риск с учетом того, как они развивают эти (военные) возможности, и это очень серьезная угроза", - заявил Китэй в среду, выступая с презентацией стратегии.
Он повторил обвинения в адрес РФ и КНР в том, что они планируют якобы размещать оружие в космосе или развертывать другие вооружения, направленные против космических сил США.
В частности, представитель Пентагона сослался на заявление госдепартамента от 2017 года, в котором Россию обвиняли в запуске некоего реактивного снаряда со спутника. Кроме того, он упомянул заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о том, что Россия развивает средства радиоэлектронного подавления американских спутников.
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В то же время Китэй отказался говорить о том, какими военными возможностями располагают США сейчас или планируют располагать в будущем в рамках объявленной стратегии.
"Наша политика и стратегия учитывают многочисленные разработки наших соперников по борьбе со спутниками. Мы делаем акцент на гарантиях (выполнения) космических миссий, устойчивости, сдерживании агрессии против США, включая против наших комических систем и систем наших союзников и партнеров", - сказал он.
"Наши боевые возможности будут защищать наши жизненные интересы. Соединенные Штаты удовлетворяют свои (оборонные) потребности в соответствии с Договором о космосе и другим международным и национальным законодательством", - добавил представитель Пентагона.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. Дипломат отмечал, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.
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