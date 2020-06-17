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В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:50
россия
вениамин кондратьев
госдума рф
политика
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РИА Новости
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353
60
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россия, вениамин кондратьев, госдума рф, политика

В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки

21:50 17.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации, сообщается на сайте Госдумы.
"Тарасов Константин Александрович, заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы… Кондратьева Лилия Мартуньевна, начальник управления (пресс-службы и информации - ред.)", - сообщается на сайте.
Ранее Тарасов занимал должность начальника Управления пресс-службы и информации нижней палаты парламента, Кондратьева являлась его заместителем.
По данным источника РИА Новости, Вадим Маршалко, ранее занимавший должность замглавы аппарата Государственной Думы, перешел на другую работу.
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