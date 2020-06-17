https://ria.ru/20200617/1573090692.html
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Константин Тарасов занял должность замруководителя аппарата Госдумы, а Лилия Кондратьева была назначена начальником управления пресс-службы и информации,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:50
2020-06-17T21:50
россия
вениамин кондратьев
госдума рф
политика
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https://ria.ru/20200524/1571919511.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вениамин кондратьев, госдума рф, политика