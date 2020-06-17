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Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры
Защитник актера Михаила Ефремова утверждает, что представитель потерпевших не разрешает им вступить в переговоры. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:39
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

21:39 17.06.2020
10135
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Защитник актера Михаила Ефремова утверждает, что представитель потерпевших не разрешает им вступить в переговоры.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, он разговаривал с братом погибшего - он разговорчивый, но утверждает, что будет общаться только с разрешения своего адвоката.
"Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб - похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх - 100 миллионов никому не может дать", - сообщил Пашаев журналистам после очередного допроса в полиции. По его словам, размер ущерба он и намерен обсудить на встрече.
Адвокат не стал раскрывать подробности сегодняшнего допроса и других следственных действий, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Пашаев добавил, что Ефремов страдал после ДТП и хотел в СИЗО, а не под домашний арест. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил - я хочу в тюрьму, в СИЗО", - пояснил защитник.
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