Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Защитник актера Михаила Ефремова утверждает, что представитель потерпевших не разрешает им вступить в переговоры.
По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, он разговаривал с братом погибшего - он разговорчивый, но утверждает, что будет общаться только с разрешения своего адвоката.
"Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб - похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх - 100 миллионов никому не может дать", - сообщил Пашаев журналистам после очередного допроса в полиции. По его словам, размер ущерба он и намерен обсудить на встрече.
Адвокат не стал раскрывать подробности сегодняшнего допроса и других следственных действий, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Пашаев добавил, что Ефремов страдал после ДТП и хотел в СИЗО, а не под домашний арест. "Приходилось с ним даже ругаться, он говорил - я хочу в тюрьму, в СИЗО", - пояснил защитник.