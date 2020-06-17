Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры

"Мой подзащитный готов возместить материальный ущерб - похороны, и моральный ущерб. Но он не олигарх - 100 миллионов никому не может дать", - сообщил Пашаев журналистам после очередного допроса в полиции. По его словам, размер ущерба он и намерен обсудить на встрече.