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Ефремова после допроса вернули под домашний арест
Актера Михаила Ефремова привезли с допроса по делу о ДТП со смертельным исходом, он длился пять часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:36
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремова после допроса вернули под домашний арест

21:36 17.06.2020
497
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Актера Михаила Ефремова привезли с допроса по делу о ДТП со смертельным исходом, он длился пять часов, передает корреспондент РИА Новости.
Его доставили сотрудники ФСИН на служебной машине.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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