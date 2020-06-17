Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573090406.html
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
https://ria.ru/20200617/1573089856.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_b081ffc135b935c50e1b94a7d2f4d49a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_174b332a3ec9ae9bc6f1dab9d9388b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

21:29 17.06.2020 (обновлено: 21:30 17.06.2020)
723
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем ​чуть-чуть больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о снижении числа новых случаев коронавируса в России за сутки.
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Вчера, 21:09Распространение нового коронавируса
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
060609
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Попова сочла возможным возобновление работы школ с 1 сентября
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Попова: массовый выход людей на улицу в США повлияет на развитие эпидемии
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Ефремова после допроса вернули под домашний арест
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде считают, что правительству придется ввести прогрессивный налог
Здание Государственной Думы РФ
В аппарате Госдумы произошли кадровые перестановки
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи погибшего вступить в переговоры
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом и пневмонией
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Адвокат Ефремова заявил, что актер похудел на шесть килограммов
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Найден способ диагностики COVID-19 без тестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14В Югре проверят женщину, оставившую детей в квартире на три дня без еды
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
Лента новостейМолния