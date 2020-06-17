https://ria.ru/20200617/1573090236.html
Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона
Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:21
2020-06-17T21:24
распространение нового коронавируса
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, университет джонса хопкинса, в мире, экономика