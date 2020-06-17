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Распространение нового коронавируса
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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона
Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило четыре миллиона

21:21 17.06.2020 (обновлено: 21:24 17.06.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 миллионов человек в мире вылечились от COVID-19, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета, всего в мире от COVID-19 вылечились 4 013 202 человека. Число летальных исходов составляет 445 468, общее число заразившихся - 8 261 260.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирУниверситет Джонса ХопкинсаВ миреЭкономика
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