Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19

Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре "Вектор" в ближайшее время, заявила глава Анна Попова. Вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре "Вектор" в ближайшее время, заявила глава Роспотребнадзора

"Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1"

Отвечая на вопрос, когда число заболевших в сутки будет меньше тысячи, глава Роспотребнадзора заявила, что власти стремятся снизить этот показатель до нуля.

"Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного, самого низкого уровня", — сказала она.

По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в России управляемая. Она выразила уверенность в том, что уже в сентябре школьники смогут вернуться за парты.

Пандемия коронавируса охватила почти все государства мира. В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.

В регионах постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Однако в некоторых субъектах действует масочный режим.