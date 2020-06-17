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Распространение нового коронавируса
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Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре "Вектор" в ближайшее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19

21:12 17.06.2020 (обновлено: 23:55 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМедицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вакцины от коронавируса, готовые к клиническим испытаниям, появятся в научном центре "Вектор" в ближайшее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я уверена, что в течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
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Отвечая на вопрос, когда число заболевших в сутки будет меньше тысячи, глава Роспотребнадзора заявила, что власти стремятся снизить этот показатель до нуля.
"Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного, самого низкого уровня", — сказала она.
По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в России управляемая. Она выразила уверенность в том, что уже в сентябре школьники смогут вернуться за парты.
Пандемия коронавируса охватила почти все государства мира. В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.
В регионах постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Однако в некоторых субъектах действует масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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