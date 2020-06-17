Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники

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Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.