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Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-06-17T21:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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видео, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, видео, общество
Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники

21:12 17.06.2020
450
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2010016
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Москва
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