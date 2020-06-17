https://ria.ru/20200617/1573089834.html
Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-06-17T21:12
2020-06-17T21:12
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-06-17T21:12
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, видео, общество
Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2020-06-17T21:12
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PT0M56S
Репетиция парада Победы на Красной площади с участием военной техники
Первая ночная репетиция парада Победы прошла 17 июня на Красной площади в Москве. Вторая ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция запланирована на 20 июня. Парад Победы состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.