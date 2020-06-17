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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573089647.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Ситуация на рынке в Пекине не исключительная, но это другой вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пекин
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пекин, европа, общество

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине

21:04 17.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке в Пекине не исключительная, но это другой вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока в научной печати ничего об этой информации, об этой ситуации нет. Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная.​ Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус. Ну, тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так​ скажем, его присутствия или распространения уже в Европе. Я так читаю сегодня то, что демонстрируют наши китайские коллеги. Но я думаю, что больше разъяснений будет чуть позже", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Вчера, 18:39Распространение нового коронавируса
Эксперт оценил сроки второго уровня реагирования на ЧС в Пекине
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПекинЕвропаОбщество
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