Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке в Пекине не исключительная, но это другой вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока в научной печати ничего об этой информации, об этой ситуации нет. Но ситуация, на мой взгляд, не какая-то исключительная. Очевидно, сегодня наши китайские коллеги видят, что это не тот вирус, который был у них изначально, в начале января и в феврале, а другой вирус. Ну, тот же самый вирус, несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе. Я так читаю сегодня то, что демонстрируют наши китайские коллеги. Но я думаю, что больше разъяснений будет чуть позже", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай был введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго.
Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными. При этом в утренней статистике в понедельник сообщалось, что в воскресенье в городе было выявлено 42 случая COVID-19, из них 36 — с клиническими проявлениями, в шести случаях болезнь протекала без симптомов. В общей сложности в настоящий момент в больницах города находятся 79 человек с COVID-19, один из них в критическом состоянии, двое — в тяжелом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.