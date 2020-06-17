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Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:23
румен радев
бойко борисов
болгария
в мире
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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румен радев, бойко борисов, болгария, в мире

Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

21:23 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
В среду в болгарских соцсетях появились фотографии Борисова, отдыхающего в своей спальне.
"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", - приводит БНР слова Борисова на внеочредной пресс-конференции.
По словам Борисова, компромат против него фабрикуется с целью сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.
Национальная служба охраны начала проверку появления снимков спящего Борисова в соцсетях.
Конфликтная ситуация между президентом и правительством наблюдалась еще в начале года. Так в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. 2016 год
21 февраля, 14:36
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