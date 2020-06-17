Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона

"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", - приводит БНР слова Борисова на внеочредной пресс-конференции.