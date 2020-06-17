https://ria.ru/20200617/1573089489.html
Премьер Болгарии обвинил президента в слежке за ним с помощью дрона
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:23
2020-06-17T21:23
румен радев
бойко борисов
болгария
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румен радев, бойко борисов, болгария, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Болгарское национальное радио
(БНР).
В среду в болгарских соцсетях появились фотографии Борисова, отдыхающего в своей спальне.
"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня… Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", - приводит БНР слова Борисова на внеочредной пресс-конференции.
По словам Борисова, компромат против него фабрикуется с целью сорвать готовящиеся правительством геостратегические проекты, в частности вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.
Национальная служба охраны начала проверку появления снимков спящего Борисова в соцсетях.
Конфликтная ситуация между президентом и правительством наблюдалась еще в начале года. Так в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.