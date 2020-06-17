Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573089330.html
В Турции за сутки 1429 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1429, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:50
распространение нового коронавируса
воз
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1400x0_80_0_0_703657e7c36c3729a9e7d9cf1aa68c45.jpg
https://ria.ru/20200617/1573087264.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_0:73:3014:1768_1400x0_80_0_0_703657e7c36c3729a9e7d9cf1aa68c45.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_a2d8398f48e2990e64c4ac80cf6340e9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568899698_97:0:2145:2048_1400x0_80_0_0_e5d97f200c7f19efdc4ba9d01d1b9ba9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, турция, в мире

В Турции за сутки 1429 человек заболели COVID-19

20:50 17.06.2020
520
© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1429, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1429 новых случаев, всего заразившихся - 182 727. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, всего умерших - 4861. Вылечился сегодня 1261 пациент, всего - 154 640", - написал Коджа в Twitter.
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Вчера, 19:38Распространение нового коронавируса
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
400200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗТурцияВ мире
Рекомендуем
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
Медицинские работники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского перед отправкой в регионы РФ для борьбы с коронавирусом
Попова назвала сроки появления готовой к испытаниям вакцины от COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Через месяц число заболевших COVID-19 достигнет минимума, считает Попова
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в Пекине
Ефремова засняли на перекуре на допросе. Стоп-кадр видео
Ефремова засняли на улице
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября
Начало карнавального сезона в Кельне, Германия
В Германии могут отменить традиционные ноябрьские карнавалы
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения COVID-19
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
Семья с детьми гуляет на одной из улиц Бамберга, Германия
В Германии решили открыть детские сады и школы после летних каникул
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
СМИ: в США испытают на людях лекарство от COVID-19 из крови коровы
Машины скорой помощи в Греции
В Греции резко выросло число новых случаев коронавируса за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
Лента новостейМолния