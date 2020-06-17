https://ria.ru/20200617/1573089259.html
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:44
2020-06-17T23:37
россия
общество
экономика
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Рома Филл
Уже 20 лет обсуждают эту тему. Всё её трут и перетирают А воз и ныне там. Ну не хотят богатые у нас платит больше , вот и находят разные причины. В министерствах ведь сидят совсем не бедные люди и им тоже придётся платить повышенный налог. ...Хотя всего лишь 15 % это ничто по сравнению с налогами Франции. Там богатые платят до 75 % от своего дохода. И ничего. Никто никуда не скрывается. Ну разве что Жерар Депардье. А остальные платят как миленькие. Поэтому там расслоение в обществе не такое высокое. Хотя всё равно митингуют и безобразничают.
342
Михаил Максимов
Что такое 15%? Надо 25-30%
274
236
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия
" со ссылкой на источники.
Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
По словам одного из источников, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Уточняется, что такая мера затронет один процент россиян. Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога.
"Человек может получать доходы из разных источников — и каждый в отдельности не будет приносить ему более трех миллионов рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально", — рассказал он.
По его словам, ФНС
в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.
Как отмечает другой источник газеты, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".
В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали. В Минфине
и ФНС на вопросы журналистов не ответили.
Позднее замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения России при большой разнице в зарплатах.
"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — сказал парламентарий.
По мнению Калашникова, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог".