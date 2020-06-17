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В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T23:37
россия
общество
экономика
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https://ria.ru/20200615/1572921092.html
https://ria.ru/20200608/1572631826.html
Уже 20 лет обсуждают эту тему. Всё её трут и перетирают А воз и ныне там. Ну не хотят богатые у нас платит больше , вот и находят разные причины. В министерствах ведь сидят совсем не бедные люди и им тоже придётся платить повышенный налог. ...Хотя всего лишь 15 % это ничто по сравнению с налогами Франции. Там богатые платят до 75 % от своего дохода. И ничего. Никто никуда не скрывается. Ну разве что Жерар Депардье. А остальные платят как миленькие. Поэтому там расслоение в обществе не такое высокое. Хотя всё равно митингуют и безобразничают.
342
Что такое 15%? Надо 25-30%
274
236
россия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154344/22/1543442244_0:11:3072:1739_1400x0_80_0_0_8fb87842d4cf5b2a5b0fd4a5ef139c17.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество, экономика

В России могут ввести налог для богатых

20:44 17.06.2020 (обновлено: 23:37 17.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонверт с налоговой декларацией
Конверт с налоговой декларацией
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Конверт с налоговой декларацией. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники.
Издание сообщает о планах поднять НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше трех миллионов рублей в год.
По словам одного из источников, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, которые могут пойти на борьбу с бедностью. Уточняется, что такая мера затронет один процент россиян. Однако собеседник газеты отметил сложность администрирования подобного налога.
"Человек может получать доходы из разных источников — и каждый в отдельности не будет приносить ему более трех миллионов рублей ежегодно. Для работодателя отследить все финансовые потоки своего сотрудника нереально", — рассказал он.
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По его словам, ФНС в состоянии проконтролировать финансовые потоки, но затраты на это сравнимы с дополнительными поступлениями в бюджет от увеличения НДФЛ.
Как отмечает другой источник газеты, близкий к правительству, сейчас вероятность принятия этой меры значительно выше, чем раньше. Он объяснил это тем, что "нынешняя ситуация — беспрецедентная".
В пресс-службе правительства сообщили изданию, что такие инициативы на проработку в профильный департамент не поступали. В Минфине и ФНС на вопросы журналистов не ответили.
Позднее замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал "дикой экзотикой" и "отсутствием социальной справедливости" наличие плоской шкалы налогообложения России при большой разнице в зарплатах.
"Несмотря на долгую историю обсуждения этого вопроса, сейчас складывается такая экономическая ситуация, что правительство будет вынуждено пойти на введение прогрессивного налога", — сказал парламентарий.
По мнению Калашникова, с каждого миллиона годового дохода должен увеличиваться и подоходный налог, а "тем, кто получает менее двух третей от средней зарплаты в стране, нужно вообще отменить подоходный налог".
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112615720956462
Обсудить 236
РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Уже 20 лет обсуждают эту тему. Всё её трут и перетирают А воз и ныне там. Ну не хотят богатые у нас платит больше , вот и находят разные причины. В министерствах ведь сидят совсем не бедные люди и им тоже придётся платить повышенный налог. ...Хотя всего лишь 15 % это ничто по сравнению с налогами Франции. Там богатые платят до 75 % от своего дохода. И ничего. Никто никуда не скрывается. Ну разве что Жерар Депардье. А остальные платят как миленькие. Поэтому там расслоение в обществе не такое высокое. Хотя всё равно митингуют и безобразничают.
17 июня, 21:03
Рома Филл
2968719012
Что такое 15%? Надо 25-30%
17 июня, 20:53
Михаил Максимов
2271275220
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