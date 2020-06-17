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Война в Сирии
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Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
Санкции США - так называемый закон Цезаря - не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное - по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил РИА... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T21:27
война в сирии
россия
война в сирии
михаил богданов
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353
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россия, война в сирии, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире

Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными

20:44 17.06.2020 (обновлено: 21:27 17.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции США - так называемый закон Цезаря - не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное - по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой Асад
Вчера, 20:31Сказано в эфире
Не только против Сирии, но и против России. Эксперт о новых санкциях СШАСоединенные Штаты объявили о введении новых санкций в отношении Сирии. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о смысле этого шага.
"Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными. Они наносят вред сирийскому народу, так как препятствуют нормальному взаимодействию международного сообщества с САР - полноправным членом ООН", - сказал Богданов.
"Будем продолжать оказывать необходимую помощь нашим друзьям - сирийскому народу - в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна, особенно в социально экономическом плане, у нас особые отношения", - отметил замглавы МИД РФ. Он напомнил, что работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, "она будет и дальше работать".
"У нас задачи остаются прежними - борьба с терроризмом на сирийской земле, с Исламским государством*, с Джебхат ан-Нусрой*, Хайят Тахрир аш-Шам*, которые, к сожалению, продолжают вести свою преступную деятельность в ряде районов Сирии. Поэтому сотрудничество многоплановое между нашими странами, которое носит традиционный характер, будет продолжаться. И никто помешать нам в этом не может. Те, кто стараются навредить, ставить палки в колеса, ну, это останется на их совести", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на военное сотрудничество Москвы и Дамаска.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Вчера, 17:25Война в Сирии
Эксперт оценил введение США новых санкций против Сирии
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Война в СирииРоссияВойна в СирииМихаил БогдановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СирияСШАВ мире
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