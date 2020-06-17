Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Санкции США - так называемый закон Цезаря - не повлияют на сотрудничество Москвы и Дамаска, в том числе военное - по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, который также стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Данный закон вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма Асад и его сестра Бушра Асад, а также 21 организация.
"Эти санкции мы считаем абсолютно незаконными и нелегитимными. Они наносят вред сирийскому народу, так как препятствуют нормальному взаимодействию международного сообщества с САР - полноправным членом ООН", - сказал Богданов.
"Будем продолжать оказывать необходимую помощь нашим друзьям - сирийскому народу - в преодолении трудностей, с которыми сталкивается страна, особенно в социально экономическом плане, у нас особые отношения", - отметил замглавы МИД РФ. Он напомнил, что работает межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, "она будет и дальше работать".
"У нас задачи остаются прежними - борьба с терроризмом на сирийской земле, с Исламским государством*, с Джебхат ан-Нусрой*, Хайят Тахрир аш-Шам*, которые, к сожалению, продолжают вести свою преступную деятельность в ряде районов Сирии. Поэтому сотрудничество многоплановое между нашими странами, которое носит традиционный характер, будет продолжаться. И никто помешать нам в этом не может. Те, кто стараются навредить, ставить палки в колеса, ну, это останется на их совести", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на военное сотрудничество Москвы и Дамаска.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.