Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573089169.html
Суд назначил дату прений сторон по делу Серебренникова
Мещанский суд Москвы на 22 июня назначил прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T20:46
дело кирилла серебренникова
кирилл серебренников
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_0:55:1491:894_1400x0_80_0_0_6013f2bcfac1cd6024fbbc50fae6ae88.jpg
https://ria.ru/20200617/1573072238.html
https://ria.ru/20200617/1573083230.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_0:55:1491:894_1400x0_80_0_0_6013f2bcfac1cd6024fbbc50fae6ae88.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_97:0:1442:1009_1400x0_80_0_0_e1d5b2152b18a9ace70066514bddbb76.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572283904_265:0:1274:1009_1400x0_80_0_0_1bc34c58a459538ea5c4bf3d8b37a6d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело кирилла серебренникова, кирилл серебренников, москва, происшествия

Суд назначил дату прений сторон по делу Серебренникова

20:39 17.06.2020 (обновлено: 20:46 17.06.2020)
258
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 22 июня назначил прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд объявляет перерыв для подготовки к прениям сторон до 22 июня, 11.00", - заявила судья Олеся Менделеева в ходе заседания.
Кресла для судей в зале заседаний
Вчера, 15:57
Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
Ожидается, что в ходе прений прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.
Андрей Тарковский
Вчера, 19:12Культура
Серебренников снимет мини-сериал о творчестве Тарковского
400100
Обсудить 1
Дело Кирилла СеребренниковаКирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Допрос Ефремова продолжался пять часов
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
В Москве в коллекторе погиб рабочий
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Саратове проверит сообщение о смерти ветерана после обследования
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Адвокат Ефремова заявил, что актер похудел на шесть килограммов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов назвал санкции США по Сирии нелегитимными
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России более 5,2 тысячи военных вылечились от коронавируса за сутки
Сотрудники полиции производят задержания вовремя протеста в Нью-Йорке
Гатилов: расизм и полицейский произвол приняли в США системный характер
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Ефремова после допроса вернули под домашний арест
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Пакистана
Актер Михаил Ефремов
Гришаева рассказала о "непростой работе" с Ефремовым
Американские флаги в Вашингтоне
Республиканцы в сенате США представили законопроект о реформе полиции
Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
В Турции за сутки 1429 человек заболели COVID-19
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский эсминец вошел в Черное море
Машина скорой помощи
Источник сообщил о втором пострадавшем в ДТП в Дагестане
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал причину ДТП с автобусом в Туле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:12Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
07:09"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
07:03В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году
06:47В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
06:45Эксперт не исключил, что отмена крымских санкций "не за горами"
06:34В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
06:28Число погибших при пожаре после ДТП в Саранске выросло до шести
06:13Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
06:04Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
06:01В США раскрыли тайну бутылки с запиской 30-летней давности
06:00В палате представителей США утвердили проект демократов о реформе полиции
05:55Китай выразил протест США из-за закона о санкциях против его чиновников
05:44Эксперт рассказал, как властям Пекина сдержать новую вспышку COVID-19
05:40Трамп прокомментировал гибель афроамериканца Брукса в Атланте
05:35В России за сутки потушили 51 лесной пожар
05:28Трамп заявил, что содержащаяся в книге Болтона информация нарушает закон
05:24Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
05:11Специалисты создали прорывные технологии для аппарата "Витязь"
05:08МЧС к июлю закончит проверки детских лагерей
05:06В Идлибе надеются, что боевики пропустят школьников на экзамены в Алеппо
Лента новостейМолния