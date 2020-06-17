Суд назначил дату прений сторон по делу Серебренникова

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 22 июня назначил прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении выделенных на реализацию проекта "Платформа" денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд объявляет перерыв для подготовки к прениям сторон до 22 июня, 11.00", - заявила судья Олеся Менделеева в ходе заседания.
Ожидается, что в ходе прений прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых.
На проект, реализованный "Седьмой студией", из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.
Хищения при реализации проекта "Платформа", по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.